Saprissa con diez bajas para enfrentar a Liberia

El Deportivo Saprissa entra en la recta final por llevar un nuevo título a sus vitrinas. Está a solo tres juegos de lograrlo y la primera prueba será de visita el próximo miércoles a las 8 p. m.

Los morados juegan en el Estadio Edgardo Baltodano, donde se medirán a Liberia en la semifinal del Torneo de Copa.

Sin duda, los saprissistas llegan motivados luego de volver a la victoria en el choque del domingo anterior frente a San Carlos, pero contra los guanacastecos se presentarán muy disminuidos.

Saprissa enfrentará a Liberia con diez bajas y, por si fuera poco, el cuerpo técnico debe tomar en cuenta que en estos partidos tiene que completar 360 minutos por juego con futbolistas nacidos en 2005, 2006, 2007, 2008 o 2009. Si no lo cumple, pierde los tres puntos.

Las figuras que el conjunto morado no tendrá son los seleccionados Abraham Madriz, Jorkaeff Azofeifa, Jefferson Brenes y Gerald Taylor. Tampoco contará con Luis Javier Paradela, convocado por Cuba, y Bancy Hernández, quien se integró a Nicaragua. Ambos países tienen fogueos en la fecha FIFA de este mes.

Otros que no estarán a disposición son los jóvenes Matías Cordero, quien se desempeña como defensa, y el delantero David Garro, quienes fueron llamados a la Selección Sub-20, que tendrá dos amistosos contra México el 27 y el 30 de este mes.

A todos ellos hay que sumarles los lesionados Sebastián Acuña y el defensa panameño Fidel Escobar. Claro está, los tibaseños ya recuperaron a David Guzmán y a Joseph Mora.

“Viene el Torneo de Copa y estamos con la obligación de ganarlo. Ya estamos en las semifinales, nos encontramos a dos pasitos de poder obtener el título y el objetivo de nosotros es claro: es un certamen más en disputa y hay que ganarlo”, dejó claro Luis Javier Paradela, en zona mixta, luego del partido del domingo frente a San Carlos.

Por el lado de Liberia, los pamperos también presentan algunas bajas, como la del defensa Christian Reyes, convocado a la selección de Nicaragua; así como la del volante Mauricio Villalobos, quien será operado por un golpe que recibió en la mandíbula; y la de Fernando Lesme, quien se recupera de una dolencia en la rodilla derecha.

Otros futbolistas que hace rato no juegan con el equipo debido a fuertes lesiones son Daniel Chacón, Jesús Henestrosa y Jefferson Sánchez.

Bancy Hernández es una de las diez bajas del Deportivo Saprissa para enfrentar a Liberia en el Torneo de Copa. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Los liberianos recuperaron a Adrián Chévez, quien tenía una fractura en el dedo pequeño del pie izquierdo, y a Randy Ramírez, quien estuvo ausente por una carga muscular, así como a Douglas Sequeira, que presentó un problema de meniscos.

Tras el primer duelo de la semifinal entre Liberia y Saprissa, el juego de vuelta será el próximo domingo a las 4 p.m. en el Estadio Ricardo Saprissa. El vencedor se medirá en la final al ganador de la serie entre Puntarenas y Sporting.

Recuerde que en el Torneo de Copa no existen los tiempos extra: si una serie queda empatada tras el partido de vuelta, se define de inmediato en penales (la regla también aplica para la final). El duelo por el título será en abril, aunque aún no se ha definido la fecha.

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