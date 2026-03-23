Puro Deporte

Vuelve el Torneo de Copa: Día, hora y canal para no perderse las semifinales

Mientras el Torneo de Clausura 2026 entra en una pausa, se reactiva el Torneo de Copa

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Por Fanny Tayver Marín
Liberia vs. Saprissa
Saprissa visitará a Liberia a mitad de semana, en las semifinales del Torneo de Copa. (pre/Prensa Saprissa)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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