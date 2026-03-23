Vuelve el Torneo de Copa: Día, hora y canal para no perderse las semifinales

Saprissa visitará a Liberia a mitad de semana, en las semifinales del Torneo de Copa.

El Torneo de Clausura 2026 se encuentra al rojo vivo y habrá que esperar dos semanas para que la pelota vuelva a rodar en el campeonato nacional. Sin embargo, no faltará fútbol.

Al mismo tiempo que la Selección de Costa Rica encara los amistosos en Turquía contra Jordania e Irán, pactados para el 27 y el 31 de marzo respectivamente, cuatro clubes nacionales tienen competencia.

El Torneo de Copa definirá a los clasificados a la final que se disputará en abril a partido único en el Estadio Edgardo Baltodano, en la Ciudad Blanca.

El martes 24, Sporting recibirá a Puntarenas FC, a las 8 p. m., en un partido pactado que se verá por Tigo Sports.

Mientras que al día siguiente, el miércoles 25 de marzo, Liberia recibirá a Saprissa, a las 8 p. m. y ese partido será transmitido por la pantalla de FUTV.

Así se jugarán la semifinales de ida del Torneo de Copa. (Unafut/Unafut)

Mientras que los partidos de vuelta serán el próximo fin de semana. El sábado 28 de marzo, a las 6 p. m., Puntarenas FC será local ante Sporting y ese juego se televisará por Tigo Sports.

En tanto que el domingo 29 de marzo, a las 4 p. m., Saprissa recibirá a Liberia. Y ese encuentro pasará por la señal de FUTV.