Fútbol

Puntarenas FC y Sporting dejan en el aire al primer finalista del Torneo de Copa

Puntarenas FC y Sporting igualaron en la ida de la semifinal del Torneo de Copa

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Por Esteban Valverde
Renzo Carballo de Puntarenas FC fue incómodo de marcar para la defensiva de Sporting. Kevin Espinoza lo marcó de forma fuerte.
Renzo Carballo, de Puntarenas FC, fue incómodo para la defensiva de Sporting. Kevin Espinoza lo marcó de manera fuerte. (Puntarenas FC/Puntarenas FC)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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