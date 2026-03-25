Puntarenas FC y Sporting dejan en el aire al primer finalista del Torneo de Copa

Renzo Carballo, de Puntarenas FC, fue incómodo para la defensiva de Sporting. Kevin Espinoza lo marcó de manera fuerte.

Sporting y Puntarenas FC abrieron las semifinales del Torneo de Copa. Los albinegros y los porteños se toparon en la ida de su serie en el estadio de Puente Piedra de Grecia, sede de Sporting, y el cotejo terminó igualado 1-1.

En un duelo intenso, donde ambos clubes buscaron la ventaja, pero con un nivel muy parejo, tanto Sporting como Puntarenas entendieron que la serie no se acababa este martes, sino que dura 180 minutos.

Parecía que Puntarenas se iría con ventaja en el global, gracias a una diana de Renzo Carballo al minuto 65 de partido. El gol llegó gracias a un cabezazo certero luego de un pase de Ulises Segura, pero en el 86′ apareció Joshua Navarro para poner el 1-1 definitivo.

La vuelta será el próximo sábado a las 6 p. m. en el estadio Miguel “Lito” Pérez de Puntarenas.

El otro finalista del certamen copero saldrá de la serie que enfrenta a Saprissa y Municipal Liberia. El primer juego entre estos dos es este miércoles a las 8 p. m. en el estadio Edgardo Baltodano Briceño de Liberia.

La vuelta entre liberianos y morados será el domingo venidero a las 4 p. m. en el Ricardo Saprissa.

El Torneo de Copa tiene la particularidad de que, si las series terminan igualadas, no se realizarán tiempos extra, sino que se pasará directamente a los lanzamientos desde el punto de penal.

El último campeón del certamen copero fue Alajuelense, equipo que quedó fuera en cuartos de final contra el Municipal Liberia. De esta forma, Saprissa, los liberianos, Puntarenas y Sporting buscan tomar el trono que ya quedó vacante.

Por otra parte, los ganadores de las series entre puntarenenses y albinegros, así como entre saprissistas y liberianos, se verán las caras el 15 de abril en un partido único, el cual se jugará en el estadio Edgardo Baltodano Briceño a las 7 p. m.

El Torneo de Copa, a finales de marzo, aportará los únicos juegos del fútbol nacional. La Selección de Costa Rica tendrá dos amistosos: el 27 de marzo a las 11 a. m. contra Jordania y el 31 de marzo ante Irán a las 7 a. m., por lo que el campeonato Clausura 2026 entró en una pausa.