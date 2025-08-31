Keylor Navas titular con Pumas: ¿Dónde ver el partido que empezará pronto?

Keylor Navas defenderá el arco de Pumas este domingo 31 de agosto en el partido contra Atlas, en el Estadio Olímpico Universitario, en Ciudad de México, en la jornada 7 del Torneo de Apertura 2025 de la Liga MX.

Lo hará un día antes de viajar a territorio nacional para integrarse a la Selección de Costa Rica de cara a los juegos contra Nicaragua (5 de setiembre) en Managua y Haití (9 de setiembre) en el Estadio Nacional, en el arranque de la última parada de la eliminatoria mundialista.

Keylor Navas y los felinos ansían volver al triunfo. Desde que el tico se integró al equipo universitario, tan solo ha podido celebrar una victoria en la Liga MX.

El arquero tico empezó su andar en el fútbol mexicano con un triunfo de 2-0 frente a Querétaro. Sin embargo, todos los cotejos que Pumas ha disputado en la liga local desde entonces terminaron empatados.

Keylor Navas y sus compañeros de Pumas ya sienten la necesidad de volver a ganar. (X de Pumas/X de Pumas)

Hace una semana, Pumas igualó 0 a 0 con Puebla, en un partido de pocas emociones. La intención de Keylor Navas y sus compañeros es que este domingo sea diferente.

Hora y canal para ver el partido de Keylor Navas Copiado!

Keylor Navas será el guardián del arco de Pumas en un partido que empezará a las 4 p. m. y que podrá verse a través de TUDN.

La página web de ese canal indica que la transmisión de este partido en México pasará por la señal de Canal 5, TUDN y ViX; mientras que en Estados Unidos puede observarlo por TUDN, tudn.com y el app de TUDN.

En este artículo de nacion.com encontrará las principales incidencias y una vez concluido el juego aquí mismo hallará la actualización con el relato final.

Keylor Navas se entrena a diario en Cantera, como se llama el complejo de entrenamiento de Pumas en México. (Pumas/Pumas)

¿Cómo llegan Pumas y Atlas? Copiado!

El partido entre Pumas y Atlas resalta como uno de los juegos atractivos de la jornada.

A Pumas se le reconoce por su cantera y su estilo de juego ofensivo, mientras que Atlas lucha por recuperar su lugar en la élite del futbol mexicano.

El equipo de Keylor Navas viene de empatar contra Puebla, mientras que Atlas está urgido de no complicarse más en la tabla, tras la derrota que sufrió en su presentación anterior contra el América.

Pumas difunde una charla con Keylor Navas (video) Copiado!

🧤⚽️Keylor Navas disfruta jugar en Pumas; busca dejar un legado de títulos al Club Universidad Nacional y aportar al crecimiento y desarrollo de los canteranos.



📦@DHLMex nos regala esta charla con el portero costarricense ganador de 3️⃣ tres UEFA Champions League, admite que… pic.twitter.com/FvlbXAxlYy — PUMAS (@PumasMX) August 29, 2025

Pumas pregona sus jugadores llamados a Selección Nacional Copiado!

¡Pumas en Selección, a representar de excelente forma a su país en las eliminatorias rumbo al Mundial 2026!

Les deseamos mucho éxito 👊🐾⚽️



Keylor 🇨🇷

Coco 🇵🇦

Pantera 🇨🇴

Vite 🇪🇨#UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/8jJ4pkFdbt — PUMAS (@PumasMX) August 30, 2025

Pumas anuncia el partido contra Atlas Copiado!