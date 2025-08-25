La insólita leyenda urbana del compañero de Keylor Navas en Pumas

El fin de semana debutó Aaron Ramsey, uno de los refuerzos de lujo de los Pumas de México, donde juega Keylor Navas. El británico disputó los últimos minutos del compromiso que terminó 0 a 0 contra Puebla y, aunque no logró marcar diferencia en el marcador, su llegada generó ilusión entre los aficionados felinos.

No obstante, Ramsey carga con una leyenda urbana que lo acompaña desde sus años como jugador del Arsenal inglés, y que continuó durante su etapa en la Juventus de Italia. Según esta curiosa teoría, cada vez que el galés anotaba un gol, poco después fallecía una celebridad reconocida a nivel mundial. La supuesta “maldición de Aaron Ramsey” fue alimentada por una serie de coincidencias que se hicieron virales en redes y medios.

“Osama Bin Laden, Steve Jobs, Chavela Vargas, Paul Walker, entre muchas otras personas más, fueron parte de la famosa ‘maldición’ de Aaron Ramsey, aunque realmente se trató más de pura coincidencia, ya que las muertes, en la mayoría de los casos, nunca ocurrieron el mismo día que anotaba, sino uno o dos días después. Aun así, el rumor se popularizó y todo el mundo hablaba de la famosa maldición”, se lee en un reportaje del diario mexicano MedioTiempo, publicado tras la llegada del galés a Pumas.

Según recuentos no oficiales, Ramsey habría anotado 21 goles durante el periodo en que se relacionó su nombre con el fallecimiento de figuras públicas, y en fechas cercanas a esas anotaciones, también habrían muerto 21 personalidades. Sin embargo, las estadísticas oficiales registran que el británico ha celebrado un total de 79 goles en su carrera profesional, lo que pone en evidencia la naturaleza anecdótica de la supuesta maldición.

Entre los nombres que se relacionaron con esta teoría están:

Steve Jobs (fundador de Apple), Paul Walker (actor de Rápidos y Furiosos), Robin Williams (actor y comediante), Chavela Vargas (cantante), Eduardo Galeano (periodista y escritor uruguayo), entre otros.

Más allá de mitos y supersticiones, en Pumas confían en que Ramsey pueda ayudar a encarrilar el difícil momento que atraviesa el equipo. Los universitarios solo han ganado un partido de seis posibles en la Liga MX, con tres empates y dos derrotas.

El entrenador del plantel, Efraín Juárez, reconoció que viven una etapa compleja, aunque no considera que sea alarmante, dado que el equipo tampoco está perdiendo de forma consecutiva.

“Hay que ver el vaso medio lleno o medio vacío… son cuatro partidos que no perdemos, pero tampoco ganamos. Son tres empates y una victoria. La realidad es que tenemos que sumar, pero me gusta que mantengamos el cero y que seguimos generando opciones”, afirmó Juárez.

En la conferencia posterior al empate contra Puebla, el técnico agregó:

“Me preocupa que no tengamos recompensa al esfuerzo que hemos hecho. Los muchachos se están partiendo el alma, el equipo tiene una idea muy clara de jugar al fútbol”, enfatizó.

De hecho, ante Puebla, Ramsey entró como un hombre de ataque y por lapsos fue el hombre más en punta de los felinos. Uno de los jugadores más criticados fue Guillermo Martínez, el delantero centro.

En el último compromiso Martínez fue silbado por todo el estadio, por lo que en Pumas son conscientes de que la deuda ofensiva es fuerte y deben buscar la forma de subsanarla. Se espera también el debut de José Juan Macías, uno de los últimos refuerzos.