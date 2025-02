Pumas se queda sin técnico en plena crisis y a pocos días del duelo contra Alajuelense

A falta de una semana para el partido entre Pumas y Liga Deportiva Alajuelense, correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf, el equipo mexicano no aguantó más los malos resultados y decidió despedir al entrenador Gustavo Lema junto a todo su cuerpo técnico.

La decisión en el equipo felino se tomó en la madrugada, luego de la derrota contra Tijuana (4-2). Esa fue la gota que derramó el vaso, ya que Pumas venía de caer ante América (0-2) y Pachuca (2-1).

Además, en la primera fase de la Concachampions tampoco la tuvo fácil frente a Cavalry, un rival ante el que perdió 2-1 en Canadá y al que venció 2-0 en México, aunque con sufrimiento.

Con un hombre menos, el conjunto canadiense le plantó cara a Pumas hasta el último minuto, pues una anotación más habría forzado el alargue. Cavalry dejó en evidencia algunas formas en las que Alajuelense podría incomodar al equipo mexicano.

Este fue el comunicado que difundió Pumas, dando a conocer la destitución de su técnico. (X de Pumas/Fotografía)

Según reporta Infobae, contando su participación en Leagues Cup y Concachampions, Gustavo Lema dejó un registro de 54 encuentros dirigidos, obteniendo 21 triunfos, 15 empates y 18 derrotas, con una efectividad del 49.05%.

Hugo Sánchez fue uno de los primeros nombres que surgió entre rumores para llegar al banquillo de Pumas. Sin embargo, él mismo lo negó en ESPN: “No, no estoy listo. Estoy listo para una aventura más importante como un Mundial, una Selección Mexicana, pero para un equipo mexicano ahora mismo no. No es que le diga no (a Pumas). Yo soy puma de corazón y puedo colaborar, construir, y apoyar a Pumas toda mi vida porque yo soy de ahí, entonces ser técnico ahora mismo no es conveniente”.

Mientras nombra a su nuevo técnico, Pumas afrontará dos retos importantes. El sábado 1.° de marzo jugará contra Chivas de Guadalajara en el Estadio Olímpico Universitario y, en ese mismo escenario, el martes 4 de marzo recibirá a Liga Deportiva Alajuelense.

El sábado, una comitiva de la Liga estará presente en el partido entre Pumas y Chivas con el objetivo de analizar más de cerca a su rival. Esa es una de las razones por las que los rojinegros adelantaron su viaje, además de que esto les permitirá adaptarse mejor a la altura.

