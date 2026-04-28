PSG toma ventaja ante el Bayern Múnich en semifinales de Champions con un partido de nueve goles

El arquero del PSG, Matvey Safonov, despeja el balón en el partido de Champions League ante el Bayern Múnich en el Parque de los Príncipes.

París, Francia. En un espectacular y auténtico festival goleador en el Parque de los Príncipes, el Paris Saint-Germain tomó este martes una ligera ventaja de 5-4 sobre el Bayern Munich en la semifinal de ida de la Champions.

Al campeón defensor le queda un cierto sabor amargo ya que llegó a ir ganando 5-2, antes de que los tantos finales del francés Dayot Upamecano (65′) y del colombiano Luis Díaz (69′) reengancharan al monarca alemán a la eliminatoria y le dieran oxígeno para la vuelta de la próxima semana en Múnich.

Antes de esa reacción de los bávaros, los parisinos estaban exultantes gracias a los dobletes de Khvicha Kvaratskhelia (24′ y 56′) y Ousmane Dembélé (45+5′ de penal y 58′) y el tanto de João Neves (33′), mientras que el Bayern marcó en la primera mitad por medio de Harry Kane (17′ de penal) y Michael Olise (41′).

El duelo del martes 5 de mayo en el Allianz Arena de Múnich dictará por lo tanto sentencia para decidir un boleto a la final del 30 del mismo mes en Budapest, que también buscan Atlético de Madrid y Arsenal, que disputan el miércoles la ida de su semifinal en la capital española.

El primer asalto del pulso entre PSG y Bayern no decepcionó las altas expectativas generadas y tuvo goles, alternativas, emoción y, sobre todo, sabor a gran noche europea de fútbol.

Fue un partido loco, con cuatro tantos en doce minutos, y Senny Mayulu estrelló un potente tiro en el palo en el 87′ que hubiera ampliado la ventaja de los parisinos, campeones defensores en Europa. Pero el marcador ya no se movió más antes de una vuelta que promete de nuevo emociones fuertes.

Luego del compromiso, Vincent Kompany, entrenador belga del Bayern, celebró la reacción de su equipo para mitigar los daños y dejar viva la serie.

Su colega del PSG, el español Luis Enrique, hizo una curiosa valoración: “Creo que merecemos ganar, pero también merecimos el empate. Incluso hubiéramos merecido perder. Este partido ha sido increíble”, afirmó.