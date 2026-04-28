Puro Deporte

PSG toma ventaja ante el Bayern Múnich en semifinales de Champions con un partido de nueve goles

En un partido inolvidable por la gran cantidad de goles, PSG sacó una pequeña diferencia ante el Bayern Múnich en semifinales de la Champions

EscucharEscuchar
Por AFP
El arquero del PSG Matvey Safonov despeja el balón en el partido de Champions League ante el Bayern Múnich en el Parque de los Príncipes.
El arquero del PSG, Matvey Safonov, despeja el balón en el partido de Champions League ante el Bayern Múnich en el Parque de los Príncipes. (ALAIN JOCARD/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Bayern MúnichPSGChampions
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.