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Bayern sobrevive a la locura ante Real Madrid, Arsenal sostiene la bandera inglesa en Champions

Un partidazo entre Bayern Múnich y Real Madrid marcó el cierre de los cuartos de final de la Champions League

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Por AFP
Luis Díaz celebra con Dayot Upamecano uno de los cuatro goles del Bayern Múnich ante el Real Madrid en el trepidante partido por la Champions.
Luis Díaz celebra con Dayot Upamecano uno de los cuatro goles del Bayern Múnich ante el Real Madrid en el trepidante partido por la Champions. (KARL-JOSEF HILDENBRAND/AFP)







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