El Atlético elimina al Barcelona y se clasifica a semifinales de Champions League

Madrid, España. Casi una década después, el Atlético de Madrid jugará una semifinal de Champions pese perder este martes 2-1 contra un Barcelona que acabó con diez jugadores, en la vuelta de cuartos de final del torneo continental.
El Barça remontó el 2-0 en contra de la ida con los goles de Lamine Yamal (4′) y Ferrán Torres (24′), pero el tanto de Ademola Lookman (31′) dio el pase a la siguiente ronda al Atlético.
El Atlético de Madrid se medirá en semifinales con el ganador de la eliminatoria que disputarán el miércoles el Sporting de Portugal y el Arsenal.
En la otra serie de este martes, el PSG ratificó su pase al vencer de visita 0-2 al Liverpool, para un 4-0 en el global.