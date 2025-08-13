PSG gana su primera Supercopa de Europa al vencer al Tottenham por penales y sin Donnarumma

El español del PSG Fabián Ruiz levanta el trofeo de la Supercopa de Europa tras vencer en la final al Tottenham Hotspur en Italia.

Justo un mes después de caer ante el Chelsea en la final del Mundial de Clubes, el París Saint-Germain inició este miércoles su nueva temporada oficial con la conquista de un título, la Supercopa de Europa, al vencer en tanda de penales 4-3 (tras empate 2-2) al Tottenham en Udine (Italia).

Los ingleses se adelantaron 2-0 con los tantos del neerlandés Micky Van de Ven (39) y del argentino ‘Cuti’ Romero (48), pero los franceses equilibraron en la recta final gracias al surcoreano Lee Kang-In (85) y el portugués Gonçalo Ramos (90+4), para llevar el pulso directamente a unos penales donde el campeón de Europa tuvo más puntería.

Sin prórroga de acuerco con las nuevas disposiciones de la UEFA, el pulso fue directamente a la tanda de penales y allí el PSG también fue de menos a más: falló de entrada Vitinha pero sus compañeros fueron luego acertando, mientras que para los ingleses erraron Van de Ven y Mathys Tel.

“Estoy orgulloso. No hemos tenido todavía mucha preparación, pero el fútbol no es solo una cuestión física, también es algo mental”, declaró el capitán del PSG, el brasileño Marquinhos, a Canal Plus.

Ante la misma televisión francesa habló el entrenador Luis Enrique, que dijo que este trofeo era “importante” para el club.

“Estamos contentos por nuestros hinchas, aunque debemos mejorar. Espero mucho más de mis jugadores”, puntualizó.

El arquero Lucas Chevalier bloquea un disparo de Pape Matar Sarr del Tottenham, durante la final de la Supercopa que se dejó el PSG. (MARCO BERTORELLO/AFP)

En el arco francés estuvo por primera vez Lucas Chevalier, en sustitución de Gianluigi Donnarumma. Con apenas 23 años de edad y unos cuantos días en el equipo, Chavalier ya logró su primer título en el conjunto parisino, mientras Donnarumma tendrá que buscar nuevos horizontes.

Ningún club francés había logrado ganar hasta ahora este torneo menor de la UEFA, que enfrenta a los clubes triunfadores de la Liga de Campeones y la Europa League de la pasada temporada.

El PSG había disputado esta competición solo en una ocasión, como campeón de la extinta Recopa de Europa en 1996, pero entonces fue goleado por la Juventus.

El equipo de Luis Enrique sucede en el trono al Real Madrid, que ganó el año pasado al Atalanta y que lidera el palmarés con un total de seis títulos.