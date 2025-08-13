Puro Deporte

PSG gana su primera Supercopa de Europa al vencer al Tottenham por penales y sin Donnarumma

El PSG sufrió para empatar la final de la Supercopa que ya se le iba, con un gol 90+4, para después imponerse en penales

Por AFP
El español del PSG Fabián Ruiz levanta el trofeo de la Supercopa de Europa tras vencer en la final al Tottenham Hotspur en Italia.
El español del PSG Fabián Ruiz levanta el trofeo de la Supercopa de Europa tras vencer en la final al Tottenham Hotspur en Italia. (FRANCK FIFE/AFP)







AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

