Protestas de maestros en México preocupan a menos de una semana del Mundial

Como parte de las protestas de educadores, estas estatuas alusivas al Mundial 2026 fueron derribadas en Ciudad de México.

Ciudad de México. Manifestantes arrancaron postes del alumbrado y embistieron contra un edificio público en una escena digna de una justa medieval. Ocurrió en México, sacudido por protestas a menos de una semana del Mundial 2026.

Un grupo disidente del sindicato de educación, la CNTE, ha realizado movilizaciones masivas antes del torneo, que arranca el 11 de junio en el estadio Azteca. Reclaman un aumento salarial y la derogación de una ley de pensiones.

Las acciones escalaron desde el lunes, cuando los manifestantes llamaron a un paro. Luego derribaron con cuerdas estatuas de futbolistas levantadas en el concurrido Paseo de la Reforma, una de las principales avenidas de la capital. Un balón gigante que las adornaba quedó en el medio de la avenida.

El diálogo entre el gobierno y los maestros no ha dado resultados.

“No es la respuesta que queremos escuchar”, dijo el jueves la representante sindical Yenny Pérez tras una propuesta del gobierno que, estimó, “no cubre las demandas centrales” del movimiento.

La emblemática plaza del Zócalo, donde se ubican el palacio presidencial y el ‘fan fest’, permanece rodeada de barreras metálicas para impedir el paso de los manifestantes, que suelen instalarse ahí para presionar por sus demandas.

Muchos comercios se vieron forzados a cerrar y el ya caótico tránsito capitalino solo empeora con cada protesta.

“¡Por más que nos organizamos, por más que marchamos, por más que gritamos, el gobierno nada más no nos escucha!”, señaló Fabián Villegas en una de las protestas de esta semana. “Vamos a seguir... es hoy o nunca”.

La policía recurrió el lunes a gases lacrimógenos para contenerlos.

Dos manifestantes y al menos un peatón fueron heridos en el choque. Un maestro fue evacuado mientras sangraba del rostro y la CNTE reportó que perdió un ojo.

“Verificaremos si este actuar se apegó o no a los protocolos”, explicó a la AFP el secretario de Seguridad de Ciudad de México, Pablo Vázquez.

“En ningún momento hay una instrucción ni de reprimir, ni de actuar en contra de los manifestantes”, agregó el funcionario.

‘Paralizado’

La presidenta Claudia Sheinbaum y miembros de su gobierno llaman a diario a dialogar y analizar los planteamientos de la CNTE, que por ejemplo rechazan un aumento acordado con el gobierno de 9% por el sindicato oficial de los educadores.

“Quieren que caigamos en una represión para la antesala del Mundial”, dijo la mandataria izquierdista en su rueda de prensa. “No vamos a caer en la provocación”.

Analistas consultados por la AFP coinciden en que el gobierno no atendió a tiempo las demandas de los maestros, que han amenazado con más protestas durante todo el Mundial.

Luis Hernández Navarro, especialista en este grupo de maestros, indicó que una reunión entre la mandataria y los maestros ayudará “a bajar esta tensión”, pero Sheinbaum descartó por ahora el encuentro y encargó las negociaciones a sus ministros.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación surgió en 1979 y desde entonces incomodó a presidentes del otrora hegemónico PRI y del derechista PAN.

Y ahora al gobernante partido Morena, “incapaz de responder” ante una crisis a la que no está acostumbrado por sus altos índices de popularidad, estimó el analista Sergio Aguayo, profesor del Colegio de México.

Aguayo considera “casi imposible” que Sheinbaum use la fuerza para controlar estas protestas, tras el antecedente de la llamada masacre de Tlatelolco.

Fue un mitin estudiantil que la policía reprimió en 1968 y dejó 400 muertos, según familiares y activistas, aunque las cifras oficiales solo registraron 30 víctimas.

Sheinbaum se dice heredera de ese movimiento y uno de sus primeros actos como presidenta fue ofrecer una “disculpa pública” por la masacre.

Por ello, con el Mundial encima, no tiene mucha más opción que “hacer concesiones” ante la CNTE, concluyó Aguayo.