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Protestas de maestros en México preocupan a menos de una semana del Mundial

Sindicato de educadores agita el ambiente en México cuando solo faltan unos días para el Mundial 2026

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Por AFP
Como parte de las protestas de educadores, estas estatuas alusivas al Mundial 2026 fueron derribadas en Ciudad de México.
Como parte de las protestas de educadores, estas estatuas alusivas al Mundial 2026 fueron derribadas en Ciudad de México. (GERARDO VIEYRA/NurPhoto via AFP)







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Mundial 2026Protestas en MéxicoClaudia Sheinbaum
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