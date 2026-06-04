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Mundial 2026: Ya solo falta una semana exacta para la inauguración

Estamos a siete días de que empiece el Mundial 2026; vea los detalles más relevantes de la esperada inauguración

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Por AFP y Fanny Tayver Marín
El estadio Azteca (rebautizado como Ciudad de México para el torneo) será la sede de la inauguración del Mundial 2026.
El estadio Azteca o Banorte (rebautizado como Ciudad de México para el torneo) será la sede de la inauguración del Mundial 2026. (CARL DE SOUZA/AFP)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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