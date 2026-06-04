Mundial 2026: Ya solo falta una semana exacta para la inauguración

El estadio Azteca o Banorte (rebautizado como Ciudad de México para el torneo) será la sede de la inauguración del Mundial 2026.

Dentro de una semana exacta, el próximo jueves 11 de junio, llega el día que todos los aficionados están esperando, con la inauguración del Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

A la 1 p. m. hora de Costa Rica rodará el balón en el Estadio Ciudad de México (también conocido como Banorte o Azteca), que debió cambiar de nombre para esta Copa debido a restricciones de FIFA relacionadas con patrocinadores.

El equipo local enfrentará a Sudáfrica en el primer enfrentamiento del Grupo A. En Costa Rica, el partido podrá observarse a través de Canal 7 (televisión abierta) y Fox (canal de cable); los dos también cuentan con opciones de streaming para verlo en línea.

Además de ese encuentro, la inauguración también incluye actos culturales y presencia de líderes políticos.

El primer día también jugarán Corea del Sur y República Checa, a las 8 p. m. en el Estadio Guadalajara (Akron), para completar la acción del grupo A.

El mundo entero cuenta los días para disfrutar de la gran fiesta que llega cada cuatro años. Pese a los problemas relacionados con venta de entradas, altas temperaturas o hasta dos países participantes en guerra (Estados Unidos e Irán), el fútbol está a solo una semana de convertirse en el gran protagonista.