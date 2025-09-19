Promesa del boxeo mexicano apareció sin vida en desierto fronterizo a los 21 años

Jesús Mercado, promesa del boxeo sonorense, fue hallado muerto en la frontera entre Sonora y Baja California a los 21 años.

Jesús Iván Mercado Cabrera, joven boxeador conocido como Rafaguita, fue hallado muerto en una zona desértica entre Sonora y Baja California, en la frontera entre México y Estados Unidos. Su cuerpo apareció el 15 de setiembre, luego de varios días desaparecido.

El hallazgo ocurrió a la altura del kilómetro 9 de la carretera que conduce al Golfo de Santa Clara. Un peatón alertó a las autoridades tras encontrar el cadáver envuelto en una manta sujeta con cinta adhesiva.

Las autoridades confirmaron que el cuerpo presentaba signos de manipulación, aunque no se observaron lesiones externas visibles. La Procuraduría de Justicia de Sonora ordenó una necropsia para esclarecer las causas de muerte.

La identidad del boxeador fue verificada por sus tatuajes característicos. Llevaba la imagen de la Santa Muerte en un brazo, el símbolo de los Yaquis de Obregón y la palabra Rafaguita en el pecho. Familiares reconocieron el cuerpo e iniciaron el proceso de sepultura.

Mercado Cabrera, de 21 años, se había trasladado a San Luis, Río Colorado, para fortalecer su carrera en la categoría de peso gallo. Como profesional, sumaba 7 victorias, 9 derrotas y 1 empate, incluyendo algunas victorias por nocaut.

Su siguiente combate estaba programado para el 27 de setiembre en Hermosillo, dentro del evento “Noche de Poder 5”, en el gimnasio Juan Francisco Estrada.

El púgil era reconocido por su estilo veloz y agresivo. Entrenadores y compañeros destacaban su disciplina y dedicación, lo que lo convertía en una promesa del boxeo sonorense.

