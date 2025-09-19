Puro Deporte

Promesa del boxeo mexicano apareció sin vida en desierto fronterizo a los 21 años

Jesús Mercado tenía una pelea programada en Hermosillo y se había mudado para impulsar su carrera como profesional en peso gallo

Por O Globo / Brasil / GDA
Jesús Mercado, promesa del boxeo sonorense, fue hallado muerto en la frontera entre Sonora y Baja California a los 21 años.
