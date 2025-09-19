Puro Deporte

Así quedó el ranking FIFA en Centroamérica tras la última actualización: unos cayeron fuerte y otros escalaron posiciones

Algunas selecciones centroamericanas sorprendieron en el ranking FIFA de setiembre, otras no corrieron con la misma suerte: vea cómo quedó la tabla

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
Las selecciones centroamericanas tuvieron un inicio mixto en la última ronda eliminatoria de Concacaf.
Costa Rica descendió siete lugares en el ranking FIFA; Jamaica y Haití mostraron mejoras. España tomó el primer lugar global. (IG @fepafut/Archivo/IG@laazulyblanco/IG @fepafut/Archivo/IG@laazulyblanco)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCFIFACentroaméricaRanking FIFA
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.