Así quedó el ranking FIFA en Centroamérica tras la última actualización: unos cayeron fuerte y otros escalaron posiciones

Las selecciones centroamericanas experimentaron movimientos importantes en la actualización del ranking mundial FIFA, publicado este 18 de setiembre de 2025, según el modelo Elo, que mide el rendimiento en función del nivel del rival, la importancia y el resultado del partido.

Costa Rica registró una de las mayores caídas en la región, al descender siete posiciones hasta el puesto 47 del mundo. Sumó 1.481,13 puntos, tras perder 12,72 unidades respecto al mes anterior. Durante la ventana FIFA reciente, el conjunto costarricense obtuvo dos empates. Dentro de la Concacaf, la Tricolor se colocó en el quinto lugar, un puesto por debajo de Panamá.

Panamá subió un puesto y se ubicó en la casilla 29, aunque perdió 15,37 puntos. Se mantuvo como la segunda selección centroamericana mejor posicionada. Durante el período evaluado, registró dos empates.

En el caso de Honduras subió al puesto 65, con un avance de una posición gracias a una victoria y un empate, que le permitieron acumular 1.383,98 puntos, un incremento de 4,14 unidades.

El Salvador perdió un partido, lo que le costó 4,95 puntos y lo dejó en el puesto 90, bajando tres escalones.

Por otro lado, Guatemala ascendió dos puestos y se ubicó en la posición 98 con 1.230,73 puntos. Esto ocurrió tras una ventana complicada, en la que registró un empate y una derrota.

Nicaragua se ubicó en la casilla 132 con 1.120,78 puntos, tras descender dos puestos. La selección empató ante Costa Rica y cayó frente a Honduras.

Belice, sin disputar partidos desde junio, no se movió de la casilla 181 y mantuvo 904,45 puntos.

Concacaf

Surinam protagonizó la mayor subida del istmo, al avanzar cinco puestos, colocándose en el lugar 131, con 1.125,21 puntos, tras obtener una victoria y un empate. Su rendimiento le permitió sumar 25,23 puntos.

Por su parte, Curazao y Haití también reportaron mejoras. Curazao subió dos puestos y quedó en la posición 84, con un incremento de 5,2 puntos. Haití avanzó tres lugares, ubicándose en el 87, tras ganar 7,82 puntos.

México continúa como líder de la Concacaf, a pesar de haber descendido un puesto global y perder 1,35 puntos. Se ubicó en la posición 14 con 1.688,38 puntos.

Estados Unidos siguió en el segundo lugar regional, en el puesto 16, tras perder 1 punto.

Canadá fue la selección con mejor desempeño del norte del continente, al subir dos lugares hasta la posición 26, gracias a un incremento de 9,1 puntos.

Top 5 mundial

España lidera el ranking global con 1.875,37 puntos. Francia se ubicó segunda con 1.870,92 puntos, mientras que Argentina descendió al tercer lugar con 1.870,32 puntos, luego de perder un encuentro ante Ecuador.

Inglaterra y Portugal completaron los cinco primeros puestos con 1.820,44 y 1.779,55 puntos respectivamente, ambos con saldo positivo en sus partidos recientes.

¿Cómo se calcula la clasificación FIFA?

La FIFA utiliza el modelo Elo para establecer su ranking. Este sistema añade o resta puntos en función del resultado del partido, el nivel relativo de los equipos, la importancia del encuentro y el resultado esperado. Por ejemplo, vencer a un equipo más fuerte genera una mayor ganancia de puntos que ganar contra uno de menor nivel.

