Priscila Robles, esposa de Kendall Waston: ‘Vine para liderar y abrir puertas a las mujeres en el fútbol’

Priscila Robles se tomó su tiempo para reflexionar en las últimas horas, luego de que se convirtió oficialmente en agente FIFA. Quizás, hasta las propias palabras de su esposo, Kendall Waston, la hicieron caer en cuenta de que por qué no iba a decir algo que quería.

Lo pensó y llegó a la conclusión de que no tenía por qué preocuparse del qué dirán, sino en alzar la voz, tras dar un paso importante que puede animar a otras mujeres a seguir sus pasos.

“Por un momento dudé en poner este post y luego me di cuenta que es parte de la lucha de ser mujer y querer ocupar un espacio en el fútbol”, escribió Priscila Robles en su cuenta de Instagram.

Después de eso, continuó con su reflexión, con empoderamiento y mucha determinación, porque ser agente FIFA hoy en día es algo que pocas personas logran.

“Yo no vine a ocupar un espacio nada más, vine para liderar y abrir puertas a las mujeres en el fútbol. Por todas las veces que dudé y por todas las veces que dijeron: ‘Ella no sabe nada’.

”Hoy celebro cada obstáculo que me dijo que este camino no era para mí. Que mi logro sea la prueba que ninguna cancha tiene límites para una mujer con determinación. Primero fue mi sueño, ahora es una Licencia, pero que mañana sea un legado”, afirmó Priscila Robles.

Priscila Robles está lista para los desafíos que vienen en el mundo del fútbol. (Instagram)

Su mensaje se llenó de comentarios, como era de esperar. Y una de las primeras personas en dejarle una reacción fue nada más ni nada menos que el propio Kendall Waston.

“No sé si enamorarme más de mi esposa o de mi agente, mejor de ambas. Ni una pequeña duda de lo capaz que eres. Abriendo caminos de la mano de Dios mi amor. Te admiro increíblemente”, apuntó el defensor de Saprissa.

A ese mensaje, Kendall Waston le añadió el hashtag #BusinessTime (tiempo de negocios), a lo que la propia Priscila Robles replicó: “Te amo socio”.

Según el informe sobre agentes FIFA de 2025, a diciembre de ese año hay 10.525 agentes con licencia FIFA vigente en el mundo; el 90% son hombres.

En 2024 se realizaron dos convocatorias de examen, a las que se presentaron un total de 10.887 candidatos, de los cuales tan sólo el 40,4% aprobó el examen. La FIFA descubrió a 973 candidatos que infringieron las reglas del examen (es decir, no pagaron la tasa del examen, no asistieron al examen o incumplieron las reglas).

En 2025 se recibieron 16.117 solicitudes para convertirse en agente, reportó la FIFA; el 18% fue la tasa de aprobación, la más baja desde la reintroducción del examen.

¿Qué es un agente FIFA?

Un agente FIFA es un profesional licenciado que actúa como intermediario en el mundo del fútbol. Su función principal es representar, asesorar y negociar en favor de futbolistas, entrenadores o clubes para asegurar las mejores condiciones posibles en transferencias y contratos.

El mercado del fútbol actual es sumamente complejo, por lo que un agente no solo se sienta a negociar un salario; sino que maneja la carrera de su cliente de forma integral.

Desde la última reforma de la FIFA, para operar legalmente, cualquier persona que quiera ser agente debe aprobar un riguroso examen oficial de la FIFA, pagar una cuota anual y operar bajo un límite estricto en las comisiones que pueden cobrar (que suelen rondar entre el 3% y el 10% dependiendo del salario o la transferencia).

Las agentes FIFA más conocidas

El mundo del fútbol tiene a mujeres agentes FIFA, quienes son muy conocidas, algunas son:

Rafaela Pimenta (Brasil): Es considerada una de las mujeres más influyentes y poderosas del fútbol mundial. Tras el fallecimiento de Mino Raiola, heredó y lidera una de las agencias más importantes de Europa, gestionando la carrera de estrellas internacionales como Erling Haaland, Paul Pogba y Zlatan Ibrahimović.

Mariel Duayhe (México):Es una de las agentes más reconocidas en el fútbol mexicano. Pionera en obtener la certificación. Representa a múltiples futbolistas profesionales en la Liga MX y a nivel internacional.

Daniela Méndez (Guatemala/México): Exfutbolista y la primera mujer agente FIFA de Centroamérica. Dirige la agencia Femium Sports y ha sido clave en la gestión de talentos que llegan a clubes destacados en la Liga MX Femenil.

Roberta Jiménez (México): Otra agente mexicana licenciada por la FIFA que destaca en la representación integral de futbolistas, enfocándose no solo en lo contractual y financiero, sino también en el desarrollo del proyecto de vida y carrera deportiva de los jugadores.

Wanda Nara (Argentina): Más allá de su faceta mediática, es una figura muy conocida por haber representado y negociado contratos millonarios para el delantero argentino Mauro Icardi.

Dinorah Santa Ana (Brasil): Reconocida en su momento por llevar la representación del futbolista brasileño Dani Alves.