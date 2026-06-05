Priscila Robles, esposa de Kendall Waston, recibe de FIFA un certificado que pocos logran conseguir

Priscila Robles estudió, se desveló y aprobó un examen difícil de la FIFA.

Priscila Robles tiene varias facetas y hasta es bien conocido que ella lleva las negociaciones cuando su esposo, Kendall Waston, tiene que renovar su contrato.

Al lado de Kendall y con su hijo Keysaack llevando su propio proceso de formación en el fútbol, ella quiso prepararse más y acaba de cosechar los frutos de su esfuerzo.

Quería gritarlo a los cuatro vientos, como agradecimiento y porque sabe que es una noticia importante. Así que ella decidió compartir las buenas nuevas en una historia que publicó en su cuenta de Instagram.

“Este logro lleva solo un nombre pero el camino no lo recorrí sola. Este sueño tiene mi nombre, pero esta victoria tiene muchos corazones detrás. Gracias a Dios, a Él siempre a Él. A mi esposo, gracias por aguantar mis días y noches de estudio, llorar de estrés, de nervios, de aguantarme todos estos meses.

”Mis padres, mi motor de vida. Mis hijos que creen en mí a ciegas. A mis amigos y a amigas que estuvieron conmigo en el proceso: oficialmente agente FIFA”, comentó Priscila Robles.

Así que oficialmente, ella ahora es representante de futbolistas. Y sabe negociar bien, si no que lo diga el propio Kendall Waston.

Este es el mensaje que publicó Priscila Robles en una historia en Instagram. (Instagram Priscila Robles/Instagram)

Según el informe sobre agentes FIFA de 2025, a diciembre de ese año hay 10.525 agentes con licencia FIFA vigente en el mundo; el 90% son hombres.

En 2024 se realizaron dos convocatorias de examen, a las que se presentaron un total de 10.887 candidatos, de los cuales tan sólo el 40,4% aprobó el examen. La FIFA descubrió a 973 candidatos que infringieron las reglas del examen (es decir, no pagaron la tasa del examen, no asistieron al examen o incumplieron las reglas).

En 2025 se recibieron 16.117 solicitudes para convertirse en agente, reportó la FIFA; el 18% fue la tasa de aprobación, la más baja desde la reintroducción del examen.

¿Qué es un agente FIFA?

Un agente FIFA es un profesional licenciado que actúa como intermediario en el mundo del fútbol. Su función principal es representar, asesorar y negociar en favor de futbolistas, entrenadores o clubes para asegurar las mejores condiciones posibles en transferencias y contratos.

Kendall Waston y Priscila Robles son un apoyo el uno para el otro. (Instagram Priscila Robles/Instagram)

El mercado del fútbol actual es sumamente complejo, por lo que un agente no solo se sienta a negociar un salario; sino que maneja la carrera de su cliente de forma integral.

Desde la última reforma de la FIFA, para operar legalmente, cualquier persona que quiera ser agente debe aprobar un riguroso examen oficial de la FIFA, pagar una cuota anual y operar bajo un límite estricto en las comisiones que pueden cobrar (que suelen rondar entre el 3% y el 10% dependiendo del salario o la transferencia).

Las más conocidas

El mundo del fútbol tiene a mujeres agentes FIFA, quienes son muy conocidas, algunas son:

Rafaela Pimenta (Brasil): Es considerada una de las mujeres más influyentes y poderosas del fútbol mundial. Tras el fallecimiento de Mino Raiola, heredó y lidera una de las agencias más importantes de Europa, gestionando la carrera de estrellas internacionales como Erling Haaland, Paul Pogba y Zlatan Ibrahimović.

Mariel Duayhe (México): Es una de las agentes más reconocidas en el fútbol mexicano. Pionera en obtener la certificación. Representa a múltiples futbolistas profesionales en la Liga MX y a nivel internacional.

Daniela Méndez (Guatemala/México): Exfutbolista y la primera mujer agente FIFA de Centroamérica. Dirige la agencia Femium Sports y ha sido clave en la gestión de talentos que llegan a clubes destacados en la Liga MX Femenil.

Roberta Jiménez (México): Otra agente mexicana licenciada por la FIFA que destaca en la representación integral de futbolistas, enfocándose no solo en lo contractual y financiero, sino también en el desarrollo del proyecto de vida y carrera deportiva de los jugadores.

Wanda Nara (Argentina): Más allá de su faceta mediática, es una figura muy conocida por haber representado y negociado contratos millonarios para el delantero argentino Mauro Icardi.

Dinorah Santa Ana (Brasil): Reconocida en su momento por llevar la representación del futbolista brasileño Dani Alves.