Esposa de Kendall Waston se cansó de insultos contra su hijo

Priscila Robles dio a conocer en su cuenta de Instagram que el sábado pasó algo con su hijo que no estuvo bien y que vendrán cambios.

En la casa de Kendall Waston se tomarán decisiones importantes y con cambios incluidos, relacionados al fútbol, según lo manifestó la esposa del jugador, Priscila Robles. Y todo tiene que ver con la persona que ellos más aman: su hijo Keysaack, de 11 años.

“Hoy nos enfrentamos a gente muy ‘apestosa’ que no paró de insultar a Key (Keysaack), pero de vuelta a la casa a enseñarles a los tres que la vida no es eso”, escribió Priscila Robles en una historia de Instagram, en relación a su hijo y dos jovencitos que cuentan con el apoyo absoluto de ella y del futbolista del Deportivo Saprissa.

“La vida sigue, que esto es la vida real, lavarse la cara, seguir, luchar, putear si es necesario, pero enfrentar la vida como venga y que ellos serán siempre el blanco más fácil. Regresar a casa al lugar seguro que somos y que a partir de hoy empezamos un capítulo nuevo en el fútbol”, aseguró Priscila Robles.

Pero eso no fue todo, porque en relación con el cambio que habrá, insistió: “Cerramos uno (capítulo) y abrimos otro que está lleno de retos y vida real.

”Ser mamá de ellos no es fácil porque quiero matar gente a veces, pero recuerdo que tengo que devolverlos a la casa para enseñarles que el fútbol nunca será nuestra prioridad. Se vienen cosas importantes”.

Así que pronto podría conocerse cuál será ese cambio...

