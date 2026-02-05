Puro Deporte

Jugador de la Selección Sub-17 de Costa Rica vive en la casa de Kendall Waston: conozca la historia de Jefrey Urbina

Kendall Waston ‘adoptó’ a un futbolista al que la distancia le complicaba su sueño

Por Fanny Tayver Marín
Jefrey Urbina (11) integra la Selección Sub-17 de Costa Rica que busca su clasificación al Mundial de Catar 2026.
Jefrey Urbina (11) integra la Selección Sub-17 de Costa Rica que busca su clasificación al Mundial de Catar 2026. (FCRF/FCRF)







