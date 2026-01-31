La Selección de Costa Rica se jugará en tres partidos el pase al Mundial Sub-17; vea los convocados

La Selección Sub-17 de Costa Rica buscará en los primeros días de febrero su segunda clasificación consecutiva al Mundial de la categoría.

Rándall Azofeifa asegura que observó con detenimiento entre 40 y 45 jugadores para tomar decisiones y definir al grupo con el que la Selección de Costa Rica buscará su clasificación al Mundial Sub-17 Catar 2026.

Esta representación nacional cuenta con la ventaja de que jugará en Costa Rica este Torneo Clasificatorio de Concacaf.

¿Cuál es la manera de ir a la Copa del Mundo? La respuesta única es ganando el grupo.

El torneo se disputará del 3 al 12 de febrero en seis países: Panamá, Guatemala, Trinidad y Tobago, San Vicente y las Granadinas, Honduras y Costa Rica.

Para esta competencia, la Sele Sub-17 integra el grupo D y jugará contra Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas y Puerto Rico. Y los partidos se efectuarán en el Proyecto Gol.

Como antecedente reciente, en octubre anterior la Selección Sub-17 participó en la Copa Mundial de la FIFA 2025, también disputada en Catar, donde enfrentó a Emiratos Árabes Unidos, Senegal y Croacia.

Los convocados a la Selección Sub-17

Porteros: Fabián Araya (Alajuelense), Sebastián Leiva (Cartaginés) y Joshmark Arias (Alajuelense).

Defensas: Brayan Calderón (Alajuelense), Adrián Espinoza (Alajuelense), Sebastián Gómez (Sporting), Paúl Jiménez (Sporting), Ian Badilla (Consultants) y Thiago Cordero (Saprissa).

Volantes: Yordi Alfaro (Alajuelense), Marshal Araya (Alajuelense), Johan Quesada (Alajuelense), Santiago Quirós (Cartaginés), Jorshuad Pilarte (San Carlos) y Keylord Madrigal (Herediano).

Delanteros: Akenai Samuels (Alajuelense), Ethan Barley (Alajuelense), Kyan McDonald (Alajuelense), Paul González (Liberia) y Jefrey Urbina (Consultants).

“La lista la definen detalles, porque hemos visto muy buena disposición de los jugadores, así como el incremento en sus características técnicas y físicas”, expresó el técnico de la Selección Sub-17, Rándall Azofeifa.

Comentó que quienes fuera esta vez, tienen que seguir trabajando, porque él está convencido de que Costa Rica irá de nuevo al Mundial, y que de nuevo contarán con la posibilidad de ganarse un campo.

El técnico dijo que los microciclos han sido buenos, con entrenamientos de calidad, aunado al hecho de poder trabajar a tiempo completo durante un momento determinado como este.

“Hemos hecho mucho énfasis en transiciones de defensa - ataque y ataque - defensa. Seguir estimulando de que queremos ser un equipo que proponga, un equipo que controle el juego, sin dejar de lado que en algún momento, dentro de ese control, está en algún punto que la bola la tenga el rival”, apuntó Rándall Azofeifa.

Además, indicó que dentro del equipo hay calidad, talento y recursos.

“La intención es que mentalmente ellos estén preparados para cualquier circunstancia y sobre todo hemos hecho mucho énfasis en la toma de decisiones asertiva dentro del terreno de juego”, citó.

Porque para él, resulta primordial inculcarles a estos jóvenes la sensación de competencia, de que en todo momento hay que competir, luchar por un puesto y trasladar eso a los partidos.

Sobre los rivales, Rándall Azofeifa admitió que se cuenta con poca información.

“Lo más importante va a ser lo nuestro, el rival más grande que tenemos somos nosotros mismos, entendiendo que la información que obtengamos de los demás equipos es importante, se vuelve clave y con más relevancia el hecho de que nosotros nos concentremos en lo que podamos hacer, más allá de mucha o poca información del rival”, concluyó Rándall Azofeifa.

Los partidos de la Selección Sub-17