La Selección de Costa Rica se jugará en tres partidos el pase al Mundial Sub-17; vea los convocados

Rándall Azofeifa dio a conocer los jugadores con los que la Selección de Costa Rica buscará el boleto al Mundial Sub-17 Catar 2026

Por Fanny Tayver Marín
La Selección Sub-17 de Costa Rica buscará en los primeros días de febrero su segunda clasificación consecutiva al Mundial de la categoría.
La Selección Sub-17 de Costa Rica buscará en los primeros días de febrero su segunda clasificación consecutiva al Mundial de la categoría. (Prensa FCRF/FCRF)







