Kendall Waston se deshace en elogios hacia su esposa Priscila Robles: vea lo que le dijo

Priscila Robles acaba de convertirse en agente FIFA y Kendall Waston está más que orgulloso.

Kendall Waston fue testigo presencial de las desveladas para estudiar, el estrés de cumplir con todo a tiempo y hasta las lágrimas de su esposa, Priscila Robles, con tal de convertirse en agente FIFA.

Al verla conseguir ese certificado que pocas personas consiguen, realizada, empoderada y con muchas metas por delante, el defensor del Deportivo Saprissa no dudó en hacer públicas unas palabras de elogio y admiración para su compañera de vida.

“Sobran las palabras de lo orgulloso que me siento por ti después de tantas luchas en silencio por lograr algo que quieres. Tu esfuerzo y dedicación dieron fruto”, comentó Kendall Waston en una historia en Instagram, como réplica al posteo de ella, donde contó su logro.

El futbolista tiene muy claro lo que significa que su esposa diera este paso, metiéndose de lleno en el fútbol convertida en toda una profesional.

“Más allá como mi esposa, te admiro al entrar en un mundo con tanto machismo y por eso mis respetos hacia ti son más que el doble. Te respeto como mujer, esposa y agente”, le dijo Kendall Waston a Priscila Robles en la publicación.

Este es el mensaje que Kendall Waston le dedicó a su esposa, Priscila Robles. (Instagram Kendall Waston/Instagram)

Según el informe sobre agentes FIFA de 2025, a diciembre de ese año hay 10.525 agentes con licencia FIFA vigente en el mundo; el 90% son hombres.

En 2024 se realizaron dos convocatorias de examen, a las que se presentaron un total de 10.887 candidatos, de los cuales tan sólo el 40,4% aprobó el examen. La FIFA descubrió a 973 candidatos que infringieron las reglas del examen (es decir, no pagaron la tasa del examen, no asistieron al examen o incumplieron las reglas).

En 2025 se recibieron 16.117 solicitudes para convertirse en agente, reportó la FIFA; el 18% fue la tasa de aprobación, la más baja desde la reintroducción del examen.

Este es el mensaje que publicó Priscila Robles en una historia en Instagram. (Instagram Priscila Robles/Instagram)

¿Qué es un agente FIFA?

Un agente FIFA es un profesional licenciado que actúa como intermediario en el mundo del fútbol. Su función principal es representar, asesorar y negociar en favor de futbolistas, entrenadores o clubes para asegurar las mejores condiciones posibles en transferencias y contratos.

El mercado del fútbol actual es sumamente complejo, por lo que un agente no solo se sienta a negociar un salario; sino que maneja la carrera de su cliente de forma integral.

Desde la última reforma de la FIFA, para operar legalmente, cualquier persona que quiera ser agente debe aprobar un riguroso examen oficial de la FIFA, pagar una cuota anual y operar bajo un límite estricto en las comisiones que pueden cobrar (que suelen rondar entre el 3% y el 10% dependiendo del salario o la transferencia).

Priscila Robles, esposa de Kendall Waston recibió una noticia que le cambiará la vida para siempre. (Foto: Instagram Priscila Robles./Foto: Instagram Priscila Robles.)

Las agentes FIFA más conocidas

El mundo del fútbol tiene a mujeres agentes FIFA, quienes son muy conocidas, algunas son:

Rafaela Pimenta (Brasil): Es considerada una de las mujeres más influyentes y poderosas del fútbol mundial. Tras el fallecimiento de Mino Raiola, heredó y lidera una de las agencias más importantes de Europa, gestionando la carrera de estrellas internacionales como Erling Haaland, Paul Pogba y Zlatan Ibrahimović.

Mariel Duayhe (México):Es una de las agentes más reconocidas en el fútbol mexicano. Pionera en obtener la certificación. Representa a múltiples futbolistas profesionales en la Liga MX y a nivel internacional.

Daniela Méndez (Guatemala/México): Exfutbolista y la primera mujer agente FIFA de Centroamérica. Dirige la agencia Femium Sports y ha sido clave en la gestión de talentos que llegan a clubes destacados en la Liga MX Femenil.

Roberta Jiménez (México): Otra agente mexicana licenciada por la FIFA que destaca en la representación integral de futbolistas, enfocándose no solo en lo contractual y financiero, sino también en el desarrollo del proyecto de vida y carrera deportiva de los jugadores.

Wanda Nara (Argentina): Más allá de su faceta mediática, es una figura muy conocida por haber representado y negociado contratos millonarios para el delantero argentino Mauro Icardi.

Dinorah Santa Ana (Brasil): Reconocida en su momento por llevar la representación del futbolista brasileño Dani Alves.