Prima de jugador del Saprissa impone récord en los Juegos Nacionales Limón 2026

La joven de 20 años, quien compite por del cantón de Liberia, proviene de una dinastía de grandes deportistas caribeños

Por Juan Diego Villarreal
Juegos Nacionales Limón 2026 Kaylin Myrie Berger Lanzamiento de disco Medalla de oro y récord Nacional Luna Mora Sánchez, de Oreamuno, quien obtuvo la medalla de plata con una marca de 39,02 metros, y a Kamila Dobles Chavarría, de Esparza, se dejó el bronce con 29,53 metros. 15 de enero del 2026 Fotografía: Fecoa
Kaylin Myrie Berger (centro) ganó la medalla de oro e impuso récord en el lanzamiento de disco de los Juegos Nacionales Limón 2026. Le acompañan en el podio Luna Mora de Oreamuno y Kamila Dobles Chavarría, de Esparza, quienes se dejaron la plata y el bronce, respectivamente. (La Nación/Fotografía: Fecoa)







