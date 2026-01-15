Prima de jugador del Saprissa impone récord en los Juegos Nacionales Limón 2026

Kaylin Myrie Berger (centro) ganó la medalla de oro e impuso récord en el lanzamiento de disco de los Juegos Nacionales Limón 2026. Le acompañan en el podio Luna Mora de Oreamuno y Kamila Dobles Chavarría, de Esparza, quienes se dejaron la plata y el bronce, respectivamente.

Su apellido es sinónimo de deporte a nivel nacional, pues sus familiares han destacado en el fútbol, el surf y hasta el boxeo, demostrando que el “gen ganador” lo llevan en la sangre y que, sin importar la disciplina que practiquen, están destinados a triunfar.

Sin embargo, Kaylin Myrie Berger es la primera mujer de la dinastía de la familia Myrie en romper un récord nacional, tras lograrlo en los Juegos Deportivos Nacionales Limón 2026, del cual se siente muy orgullosa, debido al sacrificio y al esfuerzo realizados en los últimos años para alcanzar su objetivo.

Kaylin, quien representa al cantón de Liberia, conquistó la medalla de oro en el lanzamiento de disco de un kilogramo, imponiendo además un nuevo récord nacional tras registrar un lanzamiento de 43 metros y 58 centímetros (43,58).

El registro anterior estaba en poder de la nicoyana Haydee Grijalba, quien en las justas de 2013, es decir, hace 13 años, alcanzó una marca de 41 metros y 56 centímetros (41,56).

La deportista de 20 años es prima de los futbolistas Dave y Roy Myrie; de Kenay Myrie, hijo de Roy; así como del surfista Germaine Myrie y del boxeador Ziggy Myrie, por lo que, sin duda, es una atleta con el deporte en su ADN.

Dave jugó para Alajuelense, Herediano, Puntarenas y Saprissa; Roy militó en Alajuelense; y Kenay defendió los colores de Saprissa, aunque recientemente fue vendido al Copenhague de Dinamarca. Germaine fue uno de los mejores surfistas del país y seleccionado nacional, mientras que Ziggy es un prometedor boxeador.

“Los atletas Germaine, Dave, Roy y Kenay son mis primos, y también en el boxeo está Ziggy, quien es muy bueno. Me parece que nuestra genética es importante, pero para mí lo más relevante es la dedicación y el esfuerzo que cada atleta quiera poner en su deporte, más allá del apellido”, reflexionó Kaylin.

Kaylin Myrie inició en voleibol

En la competencia disputada en el Polideportivo de Siquirres, la liberiana, estudiante de Informática en la Universidad de Costa Rica, se impuso a Luna Mora Sánchez, de Oreamuno, quien obtuvo la medalla de plata con una marca de 39,02 metros, y a Kamila Dobles Chavarría, de Esparza, se dejó el bronce con 29,53 metros.

Kaylin Myrie inició su carrera deportiva en el voleibol de sala, disciplina en la que estuvo durante tres años; sin embargo, el atletismo fue el deporte que mejor se adaptó a sus condiciones, donde logró sus mejores resultados y confirmó que se encuentra en la disciplina correcta.

“Estoy muy orgullosa y muy contenta de decir que rompí el récord nacional en Juegos Nacionales. Durante mucho tiempo he entrenado y trabajado muy fuerte para mejorar mi marca, que es la ilusión de cada atleta: superarse a sí mismo. Estoy muy satisfecha de poder decir que, al fin, lo logramos”, comentó Myrie.

Para la joven estudiante, el esfuerzo de convertirse en la mejor lanzadora de disco en Juegos Nacionales no solo implica un gran esfuerzo deportivo, sino también económico, ya que ella cubre la mayoría de sus gastos de preparación. Además, utiliza sus redes sociales para crear contenido y dar a conocer su disciplina deportiva.

“Fue muchísimo trabajo y sacrificio, porque ha sido difícil balancear mi tiempo sin descuidar las responsabilidades académicas, ya que deseo ser ingeniera informática, junto con los entrenamientos de este deporte tan bonito”, explicó Myrie a Hugo Quesada, encargado de prensa de la Federación de Atletismo.