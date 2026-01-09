Exclusiva: Saprissa vende a Kenay Myrie al fútbol europeo; vea la cifra que recibirán los morados

Saprissa consiguió colocar a una de sus joyas en el mercado de piernas internacional: el cuadro morado ya acordó la venta de Kenay Myrie al fútbol europeo.

Así lo confirmó a este diario una fuente muy cercana al tema, a quien le explicaron que los tibaseños recibirán cerca de un millón de dólares y que además mantendrán un 15% de los derechos del lateral derecho.

Esta semana trascendió que el Valencia de España estaba muy interesado en el futbolista, sin embargo la fuente confirmó que no fue el conjunto español el que adquirió al zaguero.

De hecho, el plantel que contará con Myrie es el Copenhague de Dinamarca, club en el que brilló una leyenda saprissista en el pasado: Christian Bolaños, quien hasta disputó varias ediciones de la Liga de Campeones de Europa con los daneses.

De momento no trascendió cuándo se va a incorporar el lateral -de 19 años- al club nórdico.

Por otra parte, en el Monstruo recibieron ofertas también por dos jugadores de su primer equipo, se trata de Gerald Taylor y Orlando Sinclair, no obstante ambos se mantendrán en la planilla de Vladimir Quesada.

“Lonis no vio que eran negociaciones factibles para la institución”, reveló la fuente.

Saprissa, de esta manera, ha logrado tres ventas importantes al exterior en los últimos meses: Warren Madrigal al Nashville de la MLS, Dax Palmer al grupo Global Football Holdings y ahora a Myrie. Según pudo constatar La Nación, estos movimientos han dejado a la S un monto cercano al millón y medio de dólares.