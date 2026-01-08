Puro Deporte

Saprissa se frota las manos con Kenay Myrie: medios españoles aseguran que el Valencia lo quiere

Desde el año pasado, el joven lateral morado es seguido por varios clubes

Por Milton Montenegro

El Valencia se mueve por Kenay Myrie, titula la página de Superdeporte de España en internet. Tribuna Deportiva, también de ese país, menciona lo mismo: el joven defensa del Deportivo Saprissa está en la mira del Valencia Mestalla.








