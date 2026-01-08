Saprissa se frota las manos con Kenay Myrie: medios españoles aseguran que el Valencia lo quiere

El Valencia se mueve por Kenay Myrie, titula la página de Superdeporte de España en internet. Tribuna Deportiva, también de ese país, menciona lo mismo: el joven defensa del Deportivo Saprissa está en la mira del Valencia Mestalla.

“El Valencia CF ha mostrado interés en Kenay Myrie, lateral derecho costarricense del Deportivo Saprissa. Según ha podido confirmar Tribuna Deportiva, el club valencianista ha preguntado por la situación del jugador”, escribió Héctor Gómez en Tribuna Deportiva.

Tanto Tribuna Deportiva como Superdeporte destacaron que el club de Mestalla negocia con Saprissa la cesión con opción de compra del prometedor carrilero de 19 años, una operación similar a la de Warren Madrigal y pensada tanto para salvar al filial como para apuntalar el lateral derecho del primer equipo a medio plazo.

Recordemos que Warren Madrigal estuvo en las filas del Valencia Mestalla; incluso fue convocado al primer equipo del Valencia, aunque no debutó. Al final, el conjunto español no ejerció la opción de compra, Warren volvió al país luego de su lesión con la Selección en la Copa Oro y hoy es ficha del Nashville SC, de la MLS de Estados Unidos.

“Myrie responde al prototipo de lateral que buscan hoy los grandes clubes europeos. Es potente, profundo, con zancada larga y facilidad para llegar al área rival, incluso actuando como carrilero. Su físico impone respeto (roza el 1,90 m de altura) y su despliegue por banda lo convierte en un jugador diferencial en contextos de ida y vuelta”, destacó Superdeporte.

Tribuna Deportiva señaló que el Valencia CF busca un lateral derecho que pueda reforzar al filial, pero con proyección para el primer equipo, una fórmula que ya intentó en anteriores mercados con jugadores como Buba Sangaré. En ese contexto, Kenay Myrie es un perfil que gusta en la secretaría técnica, aunque no es la única alternativa que se maneja.

“La operación no se presenta sencilla, ya que Saprissa pretende una compensación económica y el jugador, que tiene contrato con el club costarricense hasta 2028, cuenta con otros pretendientes. El Valencia ha mostrado interés y lo va a intentar, pero también trabaja en otras opciones dentro del mercado”, informó Tribuna Deportiva.

Kenay Myrie es uno de los jugadores más regulares del Deportivo Saprissa y a quien el club desea colocar en el extranjero. (John Durán /John Durán)

La posible salida de Kenay se maneja en Saprissa desde mayo del año pasado, cuando una fuente del club le dijo a La Nación que las opciones por Kenay eran fuertes, pero que saldría de la institución en venta, no en condición de préstamo.

Hace unos días, Erick Lonis, integrante del comité deportivo de los morados, reconoció que tienen una oferta por Gerald Taylor, pero añadió que deben analizarla, porque no pueden debilitarse en ciertas zonas, quizá pensando en la posibilidad que manejan con Kenay y que Gerald sería quien lo reemplace en caso de marcharse.

A Kenay no solo lo han seguido desde España; también clubes de Bélgica y Portugal han preguntado por él.

🚨 INFO @PMestalla914 | #VCFMestalla



🇨🇷 El @valenciacf está negociando por Kenay Myrie.



🕵️‍♂️ Lateral de 1’87 con mucho recorrido y bueno técnicamente.



💰 En verano pudo salir a otro filial español por algo menos de 500k, pero el propio jugador rechazó esa opción. pic.twitter.com/ptr0Kz2kYn — Proyecto Mestalla (@PMestalla914) January 8, 2026

