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Presidente de club salvadoreño confirma a ‘La Nación’ cómo está la situación con Marcel Hernández

El empresario costarricense y dueño del club salvadoreño Santa Tecla es amigo de Marcel Hernández

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Por Juan Diego Villarreal
Herediano Marcel Hernández Herediano 17 de junio del 2024 Cortesía: Herediano
Marcel Hernández, durante un entrenamiento con el Herediano, en el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara.







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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