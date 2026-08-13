Presidente de club salvadoreño confirma a ‘La Nación’ cómo está la situación con Marcel Hernández

Marcel Hernández, durante un entrenamiento con el Herediano, en el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara.

El presidente del Internacional de Santa Tecla, de E Salvador, José Ortiz, confirmó a La Nación que ya conversó con el delantero cubano Marcel Hernández y que este mismo jueves comenzarían las negociaciones formales para incorporarlo al club.

José Ortiz y su hermano Ricardo son dos empresarios costarricenses que desde hace algunos años viven en El Salvador y tienen bajo su dirección al Inter de Santa Tecla, club que dirige el técnico costarricense Luis Antonio Marín.

El presidente y empresario reiteró a La Nación el interés por Marcel Hernández, con quien mantiene una gran amistad, ha hecho negocios y con quien, tras conocer su salida del Team este miércoles, inmediatamente se puso en contacto.

“Marcel, mi hermano y yo tenemos una amistad de bastante tiempo. Él, con su marca HM Sport, tenía la indumentaria del Internacional Santa Tecla, que es el equipo del cual mi hermano y yo somos dueños en El Salvador. Siempre conversamos de la posibilidad de que fichara con el club, pero él tenía contrato con Herediano”, manifestó Ortiz.

De acuerdo con el dirigente, al conocer que Marcel había finiquitado su vínculo con el Team, luego de que el club anunciara su salida en redes sociales, se dieron a la tarea de conversar con el jugador para conocer su situación.

“Sabemos que va a tener muchas ofertas, pero ya conversé con Marcel. Somos muy cercanos, muy amigos y desde hace mucho tiempo ya estamos conversando. Mañana (jueves) continuaremos con las conversaciones. Privamos en que somos muy amigos, muy cercanos, por lo que, al final, por esa amistad y esa cercanía, vamos a querer lo mejor para los amigos”, añadió Ortiz.

En un comunicado de prensa, el Club Sport Herediano informó este miércoles que, atendiendo una solicitud expresa del jugador Marcel Hernández, ambas partes acordaron su salida de la institución en condición de jugador libre, con el objetivo de facilitarle la posibilidad de aprovechar una oportunidad profesional.

“El club ha decidido respaldar su solicitud y acompañarlo en este nuevo paso de su carrera, como muestra de reconocimiento a su compromiso, entrega y profesionalismo durante el tiempo que defendió nuestros colores”, indicó el comunicado.

Marcel Hernández se incorporó al Herediano en junio del 2024, club con el cual sumó tres campeonatos nacionales, dos torneos de copa y tres títulos de campeón goleafor con la escuadra florense.