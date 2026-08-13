Este es el equipo al que iría Marcel Hernández tras sorpresiva salida de Herediano

Marcel Hernández con celular en mano está en un momento de toma de decisiones.

La salida de Marcel Hernández del Club Sport Herediano tomó de sorpresa absolutamente a todos, empezando por Keyner Brown, Elías Aguilar y Jafet Soto, quienes fueron los primeros en escuchar de su boca que necesitaba marcharse del club, al parecer, por motivos personales.

¿Y para dónde va? Esa es una de las grandes preguntas que surgen en este momento. El nombre de un equipo en Centroamérica pareciera que toma fuerza como destino para el delantero cubano de 37 años.

Se trata del Inter Santa Tecla, que recientemente ya se había interesado en sus servicios. Además, ese equipo cuscatleco está dirigido por el técnico costarricense Luis Marín.

Incluso, una fuente confirmó a La Nación que ya casi está todo listo para que ese club salvadoreño fiche al delantero.

Además, en ESPN mientras transmiten el partido entre Motagua y Cartaginés, el periodista Daniel Murillo dijo que conversaron con el presidente del Inter Santa Tecla y que confirmó que le hicieron una oferta a Marcel Hernández.

A finales de mayo, Luis Marín dijo en el programa Selexionados de Radio Columbia que efectivamente, un delantero y goleador como él siempre es atractivo.

En ese momento, el estratega dijo que sí existió un interés por el cubano, pero que de eso a una oferta formal o a poder ficharlo hay mucha diferencia.

“Sí hubo por parte de la dirigencia del club un acercamiento hacia el entorno de Marcel… que se haya pasado a otra etapa, pues no, pero sí sé que hubo algunos contactos del club hacia Marcel específicamente o al entorno de Marcel”, mencionó Luis Marín en mayo.

Y agregó: “Cuando a mí se me preguntó que qué pensaba yo de un jugador como Marcel, pues lógicamente que siempre fue muy positivo y con toda la ilusión, pero sabemos que Marcel pertenece al Herediano y sabemos que es un jugador sumamente apetecido, no solo por un club de El Salvador, sino por cualquier club de Centroamérica”.

En El Salvador, ese equipo tiene buen potencial económico y ahora ya como agente libre, es su oportunidad de ir con todo por el hombre que arrasó en los premios a lo mejor de la temporada 2025-2026 del fútbol costarricense.

Mientras que se esclarece en definitiva el futuro de Marcel Hernández, Herediano también necesita encontrar refuerzos para su ataque.

A este momento no puede inscribir a Fernando Lesme, porque para hacerlo, requiere solucionar un problema que tiene, al arrastrar una deuda con Hacienda por más de ¢600 millones.

Para poder inscribir a cualquier extranjero, el Team necesita solventar ese problema. Eso significa que de momento, el cuadro florense necesita reforzar su ofensiva con futbolistas costarricenses.