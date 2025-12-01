Puro Deporte

Prensa de Argentina anuncia candidato a dirigir la Selección de Costa Rica

La cadena argentina TNT reveló el nombre de un entrenador que suena como opción para la Selección de Costa Rica

EscucharEscuchar
Por Milton Montenegro
Conferencia de prensa Miguel “Piojo” Herrera
Miguel 'Piojo' Herrera fue el último entrenador de la Selección de Costa Rica. Aquí, durante una conferencia de prensa antes del partido contra Honduras que selló la eliminación. (JOHN DURAN/John Durán)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Fernando Bocha BatistaSelección de Costa RicaFederación Costarricense de FútbolMiguel Piojo Herrera
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.