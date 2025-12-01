Prensa de Argentina anuncia candidato a dirigir la Selección de Costa Rica

Miguel 'Piojo' Herrera fue el último entrenador de la Selección de Costa Rica. Aquí, durante una conferencia de prensa antes del partido contra Honduras que selló la eliminación.

Tras la salida de Miguel ‘Piojo’ Herrera como entrenador de la Selección de Costa Rica empezaron a sonar nombres como su reemplazo y la cadena argentina TNT Sports ya reveló un posible candidato.

Según publicó el medio argentino, Fernando “el Bocha” Batista es uno de los técnicos que la Federación Costarricense de Fútbol está considerando.

Incluso, de acuerdo con la publicación, ya hasta habrían mantenido conversaciones iniciales.

En días anteriores la cadena Telemundo informó que el mexicano Luis Fernando Tena también estaría en la mira de la Tricolor.

El técnico argentino Fernando 'Bocha' Batista suena como candidato para dirigir a la Selección de Costa Rica. Aquí, durante un partido de la Selección de Venezuela en la pasada eliminatoria. (EITAN ABRAMOVICH/AFP)

Desde la Fedefútbol, como es habitual, todo este proceso se mantiene en reserva y casi nunca se ratifican nombres de candidatos de manera oficial.

Lo único que está confirmado es que el director de Selecciones, Ignacio Hierro, continúa en su puesto a la espera de que desarrolle el “cartel” con las bases para elegir al nuevo técnico.

Miguel Herrera ya llegó a un finiquito con la Federación, tras fracasar en el camino hacia el Mundial 2026.

Y aunque el siguiente Mundial todavía se vea muy lejano, como el fútbol no se detiene, la idea es nombrar al técnico lo más pronto posible para iniciar el proceso y hacer frente a los primeros fogueos a inicios del año próximo.

El Bocha Batista tiene 55 años de edad; dirigió las selecciones Sub 20 y Sub 23 de Argentina y a nivel mayor su última experiencia fue con la Selección de Venezuela; hizo una aceptable Copa América 2024 pero quedaron eliminados rumbo al Mundial.