Puro Deporte

Miguel ‘Piojo’ Herrera volvió a México tirando fuerte: dice que en Costa Rica lo juzgaron ‘como si fuera ‘un criminal’

El entrenador regresó a su país y reconoció que fracasó con Costa Rica

EscucharEscuchar
Por Milton Montenegro

Miguel “Piojo” Herrera, extécnico de la Selección de Costa Rica, regresó a México y le dijo a los medios de comunicación de su país, que la prensa tica lo juzgó como si fuera un “criminal”.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Miguel Piojo HerreraSelección de Costa RicaMéxico
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.