Miguel ‘Piojo’ Herrera volvió a México tirando fuerte: dice que en Costa Rica lo juzgaron ‘como si fuera ‘un criminal’

Miguel “Piojo” Herrera, extécnico de la Selección de Costa Rica, regresó a México y le dijo a los medios de comunicación de su país, que la prensa tica lo juzgó como si fuera un “criminal”.

“Regreso con dolor, con derrota y con la responsabilidad de no haber conseguido el objetivo que buscamos”, dijo Miguel, quien añadió que estaba triste, dolido el día del partido contra Honduras.

“De repente te pone triste que los compañeros de los medios y no de México, sino de allá (Costa Rica), se tomen la palabra como juzgadores. En lugar de entrevistadores o analíticos, juzgan, como si uno fuera un criminal”, afirmó Miguel.

El diario El Universal de México, resaltó en su sitio web, que Herrera, conocido por su carácter explosivo y su estilo frontal, regresó a México con dolor en la mirada y su credibilidad dañada, al quedarse a un paso de vivir su segunda experiencia en un Mundial.

Con la palabra “fracaso” todavía rondando su cabeza, el extécnico del América compartió su sentir tras una difícil eliminatoria de Concacaf, en la que partía como favorito al no incluir a los tres gigantes habituales —México, Estados Unidos y Canadá.

“Es un fracaso, hay que asumirlo y afrontarlo. Íbamos con mucha ilusión y regresamos tristes. No pudimos cumplirle a un gran país que estaba con la ilusión de ir al Mundial. El hambre de volver a las canchas no se me quitará”, mencionó.

Miguel “Piojo” Herrera, dejó Costa Rica y regresó a México, donde habló de su paso por la Selección Nacional. (JOHN DURAN/John Durán)

Herrera, quien se dijo consciente de que cada paso de ahora en adelante en su carrera será observado con lupa, estableció que las siguientes eliminatorias de Concacaf serán muy difíciles para todos, por el enorme crecimiento del Caribe.

“Ha crecido mucho la zona del Caribe, el siguiente Mundial va a ser disputado. No es justificación, es un área muy fuerte con muchos jugadores que están en Europa. En Costa Rica hay un recambio, vienen buenos jugadores, no tengo nada que reprocharles”.