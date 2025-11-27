Puro Deporte

Entrenador de Alajuelense dispara contra Miguel Herrera, Ignacio Hierro y la escuela técnica mexicana

Para el estratega manudo, los entrenadores ticos tienen la capacidad para asumir la Selección Nacional

Por Milton Montenegro

La eliminación de la Selección de Costa Rica del Mundial 2026 sigue generando comentarios y levantando roncha.








