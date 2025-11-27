Entrenador de Alajuelense dispara contra Miguel Herrera, Ignacio Hierro y la escuela técnica mexicana

La eliminación de la Selección de Costa Rica del Mundial 2026 sigue generando comentarios y levantando roncha.

Quedar fuera de la Copa del Mundo provocó el despido de Miguel “Piojo” Herrera como técnico de la Tricolor y todavía sigue en análisis el puesto de Ignacio Hierro, director de Selecciones Nacionales.

De10 Sports, sección deportiva del periódico El Universal de México, entrevistó a Roberto Castro, técnico de Alajuelense Sub-21, quien consideró que Ignacio Hierro debe seguir el camino de Miguel Herrera.

“Son otros los que deben decidir, pero al no haber una guía, una línea, una ruta del futbol de Costa Rica a nivel deportivo, creo que, si no hicieron su trabajo de llevar al Mundial a la Selección Mayor, deberían hacerse a un lado”, dijo Castro.

Roberto Castro, quien fue entrevistado por la periodista María Dávalos, añadió que los técnicos de Costa Rica están capacitados para hacerse cargo de la Selección.

Para Castro, México no cuenta con una escuela técnica consolidada, y un reflejo de ello fueron las eliminaciones del “Piojo” con Costa Rica y Luis Fernando Tena con Guatemala, durante los clasificatorios para el Mundial de 2026.

“Hemos visto escuela argentina, colombiana, holandesa, española… pero escuela mexicana, con todo el respeto que me merece porque tiene un gran campeonato, no es de exportación. […] Los respeto como personas, pero nos equivocamos en la escogencia del entrenador (Miguel Herrera)”, aseveró Castro.

Roberto Castro es técnico de Alajuelense Sub-21. El timonel disputa con los manudos, el Torneo Internacional Premier (TIP) Veracruz 2025. (Fernanda Davalos El Universal/Fernanda Davalos El Universal)

Roberto agregó que en Costa Rica hay un descontento por el fracaso en la que parecía ser la eliminatoria más fácil en Concacaf.

“Por supuesto que duele quedar fuera a manos de Miguel Herrera como cabeza, como encargado del equipo, por supuesto que tiene su culpa. La opinión es que lamentamos mucho toda la pérdida económica y deportiva. Ya vendrán quienes puedan identificar más esta situación, pero fue errónea la llegada de Miguel Herrera a la Selección”.

Sin Copa del Mundo y sin director técnico, el balompié tico también señala al director deportivo Ignacio Hierro por la dolorosa eliminación.

“Deberían hacerse a un lado”, advirtió el estratega de los rojinegros. Y enfatizó que, así como México se refugió en Javier Aguirre porque “no le fue bien con los (entrenadores) extranjeros”, en Costa Rica “hay buenos profesionales que pueden tomar el puesto”.

Para el timonel del Alajuelense Sub-21, la ausencia de una escuela técnica está marcada porque se prioriza más lo económico que lo deportivo.

“En el futbol de Centroamérica y Norteamérica se han olvidado de lo deportivo por más merchandising, por más dinero. […] Hay que voltear la mirada otra vez a lo deportivo. Volver a las raíces para generar mejores resultados”, sentenció.