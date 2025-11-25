La Selección de Costa Rica dejó ir el éxito que hoy disfruta un equipo de Colombia

Hace once meses, la Federación Costarricense de Fútbol tomó una decisión que le costó caro; incluso Leonardo Vargas, integrante del Comité Ejecutivo, la calificó como el “error más grande” en la ruta al Mundial del 2026.

La Fedefútbol debía escoger al director de selecciones; a inicios de diciembre del año pasado se filtró que el ente federativo manejaba tres opciones: el mexicano Ignacio Hierro, el italiano Mauro Pederzoli y el español Ángel Catalina.

De los tres, descartaron al italiano y la pugna quedó entre Catalina y Hierro, a quien al final eligieron.

“Se cometió un error muy grande, para mí, en la elección del director de selecciones (puesto del mexicano Ignacio Hierro); desde ahí empezó mal y, cuando algo empieza mal, termina mal. Por la forma en que se tomó, creo que la mayoría pensábamos diferente”, aseguró Leonardo Vargas en Teletica Radio.

Vargas recordó que, a mediados de diciembre del año pasado, cuando se eligió a Hierro, solo había dos candidatos: el mexicano y el español Ángel Catalina, quien había tenido un exitoso paso por Saprissa.

Según Vargas, Catalina tenía el respaldo de la mayoría del Ejecutivo, pero, al parecer, la decisión de elegir a Hierro ya estaba tomada por alguien más.

Ignacio Hierro recomendó la contratación de su coterráneo, Miguel Herrera, y hoy su puesto está en la cuerda floja. (Jose Cordero/José Cordero)

Sin embargo, Jafet Soto, presidente de Herediano, expresó en conferencia de prensa que, el día de la elección, solo Juan Carlos Rojas, presidente de Saprissa, votó a favor de Catalina.

Lo cierto es que Hierro se quedó y hoy su puesto está en la cuerda floja por la eliminación; no es el único culpable del fracaso de la Tricolor, pero fue quien recomendó a Miguel Herrera como seleccionador.

Mientras la Fedefútbol se decantó por Hierro, quien estuvo en Sporting y fracasó en la escogencia de su coterráneo Francisco Palencia como entrenador de los “albos”, Catalina siguió su rumbo y, a finales de mayo de este año, el Deportes Tolima de Colombia lo anunció como nuevo gerente deportivo.

En Colombia, a Catalina le sonríe el éxito, tal como lo tuvo en su paso por Saprissa.

En este momento, Ángel Catalina y Deportes Tolima disputan la fase final del torneo y tienen opción de luchar por llegar a la final y terminar campeones.

Ángel Catalina disfrutó el éxito en Saprissa y hoy destaca en Colombia. La Fedefútbol lo descartó y en su lugar contrató a Ignacio Hierro.

En un certamen de 20 equipos, clasifican ocho a las semifinales; los mismos son divididos en dos grupos de cuatro conjuntos cada uno, y el Tolima de Catalina es líder del Grupo B con cuatro puntos.

El ganador de cada grupo clasifica a la gran final del balompié colombiano. Por su buena posición, Deportes Tolima cuenta con opción de clasificar a la Copa Libertadores y a la Copa Sudamericana.

“La decisión más funesta que pudo haber sucedido fue la del director de selecciones. Recuerdo que el secretario general (Gustavo Araya) nos llevó a tomar una determinación casi con solo dos candidatos: Ignacio Hierro y Ángel Catalina.

“Juan Carlos Rojas, quien conocía ampliamente a Catalina, nos expuso la experiencia de él en Saprissa y, a Ángel, yo lo conocía. Hablé con él y me parecía interesante y exitoso en Saprissa. Al comparar a uno y otro, y las experiencias en nuestro fútbol, la decisión era fácil; para mí era claro cuál nos servía más”, opinó Leonardo Vargas.

Hace tres años, Ignacio Hierro era director deportivo en la Federación Mexicana de Fútbol y fue despedido por malos resultados de las diferentes selecciones. En este instante, el puesto de Hierro en Costa Rica está bajo análisis y es probable que el Comité Ejecutivo no le dé continuidad a su trabajo, luego de la reunión de este miércoles 26 de diciembre.