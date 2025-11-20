Puro Deporte

Leonardo Vargas señala el ‘error más grande’ que cometieron Osael Maroto y el Comité Ejecutivo

Jerarca de Cartaginés sigue sin entender qué pasó en la elección de hace once meses

EscucharEscuchar
Por Milton Montenegro

Fiel a su estilo de decir las cosas como son, Leonardo Vargas, presidente de Cartaginés, no se anduvo por las ramas para dar a conocer el fallo más grande de Osael Maroto y de todo el Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol, del que él forma parte.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Leonardo VargasCartaginésOsael MaroroIgnacio HierroFedefútbol
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.