Leonardo Vargas señala el ‘error más grande’ que cometieron Osael Maroto y el Comité Ejecutivo

Fiel a su estilo de decir las cosas como son, Leonardo Vargas, presidente de Cartaginés, no se anduvo por las ramas para dar a conocer el fallo más grande de Osael Maroto y de todo el Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol, del que él forma parte.

“Se cometió un error muy grande, para mí, en la elección del Director de Selecciones (puesto del mexicano Ignacio Hierro); desde ahí empezó mal y cuando algo empieza mal, termina mal. Por la forma en que se tomó, creo que la mayoría pensábamos diferente”, aseguró Leonardo Vargas en Teletica Radio.

Vargas fue más allá y recordó que, a mediados de diciembre del año pasado, cuando se eligió a Hierro, solo había dos candidatos: el mexicano y el español Ángel Catalina.

Según Vargas, Catalina tenía el respaldo de la mayoría del Ejecutivo, pero al parecer la decisión de elegir a Hierro ya estaba tomada.

Iban a elegir a Ángel Catalina, alguien levantó el teléfono y eligieron a Ignacio Hierro 👀 pic.twitter.com/hX6pvCMb24 — TD Más (@tdmascrc) November 20, 2025

“La decisión más funesta que pudo haber sucedido fue la del Director de Selecciones. Recuerdo que el secretario general (Gustavo Araya) nos llevó a tomar una determinación casi con solo dos candidatos: Ignacio Hierro y Ángel Catalina.

Juan Carlos Rojas, quien conocía ampliamente a Catalina, nos expuso la experiencia de él en Saprissa y, a Ángel, yo lo conocía. Hablé con él y me parecía interesante y exitoso en Saprissa. Al comparar a uno y otro, y las experiencias en nuestro fútbol, la decisión era fácil; para mí era claro cuál nos servía más”, opinó Vargas.

Para Leonardo Vargas, el mexicano Ignacio Hierro, no debió ser el Director de Selecciones Nacionales. (Jose Cordero/José Cordero)

Leonardo Vargas agregó que, al momento de elegir, Gustavo Araya llamó a Osael Maroto y, cuando se presentó, todo cambió.

“No sé qué pasó y perdimos la elección. Antes un compañero me envió un mensaje y le contesté que Catalina, pero todo cambió. Por eso digo que el peso que manejan algunos en la Federación de Fútbol es muy grande”, indicó Vargas.

El dirigente comentó que pasaron hablando dos horas sobre Catalina o Hierro y señaló que la mayoría estaba con el español.

“En dos o tres minutos la decisión cambió. Hay decisiones que ya llegan tomadas, esa es mi apreciación”, destacó Leonardo Vargas.

Para Vargas, el peso de lo que se decide en el Comité Ejecutivo de la Fedefútbol, pasa por Jafet Soto, a quien señaló como la persona que le habla al oído a Osael Maroto, Gustavo Araya, Sergio Hidalgo y Maroto.