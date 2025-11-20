Puro Deporte

Jafet Soto es el gran consejero de Osael Maroto y tiene mucho peso en la Federación, afirma presidente del Cartaginés

El presidente del Cartaginés, Leonardo Vargas, está en el Comité Ejecutivo de la Federación y reveló cuál es la influencia de Jafet Soto

Por Milton Montenegro

Leonardo Vargas, presidente de Cartaginés, reveló que las decisiones en el Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol prácticamente las toma solo Osael Maroto, jerarca de la Fedefútbol, junto a un grupo muy reducido donde Jafet Soto es el más cercano consejero.








Osael MarotoLeonardo VargasFedefútbolMundial 2026Cartaginés
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

