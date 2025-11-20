Jafet Soto es el gran consejero de Osael Maroto y tiene mucho peso en la Federación, afirma presidente del Cartaginés

Leonardo Vargas, presidente de Cartaginés, reveló que las decisiones en el Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol prácticamente las toma solo Osael Maroto, jerarca de la Fedefútbol, junto a un grupo muy reducido donde Jafet Soto es el más cercano consejero.

Vargas aclaró que opina según lo que ha vivido y observado en el Ejecutivo, del cual es integrante desde la llegada de Maroto como presidente.

Leonardo Vargas añadió que Osael Maroto tiene una persona que le habla al oído y, según dijo, se hace lo que ese consejero le indica.

“La fuerza de unos hace que la decisión no sea de la mayoría, y eso pasa con regularidad en el Comité Ejecutivo”, dijo Leonardo Vargas en entrevista con Teletica Radio.

Vargas añadió que en el Ejecutivo hay decisiones que llegan definidas antes de ser votadas.

“Somos varias personas en el Ejecutivo, que, aunque tenemos el mismo voto, tenemos poco peso. Alguien le habla a Osael (Maroto) al oído. Hay una persona que le habla al oído, es mi apreciación personal”, indicó Leonardo Vargas, quien no tuvo inconveniente en dar a conocer el nombre de la persona que, para él, aconseja a Osael Maroto y se hace lo que él indica.

“Jafet Soto es quien le ha hablado durante muchos años a Osael. La decisión de contratar al técnico y al Director Deportivo de Selecciones pasa por Jafet. Está claro que Jafet conoce de fútbol, pero se equivocaron”, expresó Leonardo Vargas.

Leonardo Vargas, integrante del Comité Ejecutivo de la Fedefútbol, arremetió contra Osael Maroto. (Rafael Pacheco Granados)

Vargas agregó que aparte de hablarle al oído a Osael y tomar las decisiones, hay otras personas que se unen a las determinaciones que al parecer “cocina” Jafet Soto.

“Mi apreciación es que las decisiones pasan por Osael Maroto, el secretario de la Federacion (Gustavo Araya) Jafet y Sergio Hidalgo, (integrante del Ejecutivo), para mí ellos toman las decisiones”, apuntó Leonardo Vargas.

El presidente de Cartaginés añadió que no evade su responsabilidad por el fracaso de la Selección Nacional al quedar fuera del Mundial 2026.

“Uno es parte de eso y fallamos feo; siento mucha vergüenza con la afición y le pido disculpas, pero quizá eso sale sobrando porque el error cometido no lo subsana una disculpa”, comentó Vargas.

Leonardo Vargas dio a entender que Jafet Soto es el poder detrás del trono en la Fedefútbol. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Leonardo Vargas llegó a denunciar situaciones que le incomodaron y que no le agradaron, incluso de Miguel Herrera, técnico de la Tricolor.

“Siento mucha responsabilidad. Uno puede visualizar cosas, darlas a entender, pero se debe tener la fuerza para que las cosas cambien, y no tuve esa fuerza; no fui apoyado en el Comité Ejecutivo”, manifestó Leonardo Vargas.

A Vargas le preguntaron qué piensa de Osael Maroto y fue claro al expresarse del jerarca de la Fedefútbol.

“A Osael lo aprecio, pero estamos equivocados en las decisiones que estamos tomando. No era lo que pensaba. Creía que él tenía otra visión de lo que íbamos a hacer, y no es que me falló, porque no tiene compromiso conmigo. Es muy capaz en otras cosas, como en la parte administrativa, que ha cambiado algunas cosas en la Federación, pero en la parte de fútbol tomamos malas decisiones. Eso no cambia mi sentir hacia él, lo respeto y le tengo gran aprecio”, comentó Leonardo Vargas.

El presidente de Cartaginés llegó a molestarse con Miguel Herrera por no llamar a sus jugadores de su equipo, por lo general el mexicano convocaba a Cristopher Núñez a los microciclos y no lo tomaba en cuenta para los partidos.

“No quiero acordarme de ese señor en un momento tan feliz para mí. Que siga analizando las cosas de la forma equivocada que las analiza”, llegó a decir Vargas sobre Miguel Herrera.