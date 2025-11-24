Telemundo revela cuál es el primer entrenador que suena como candidato para la Selección de Costa Rica

Miguel 'Piojo' Herrera dejó el puesto de entrenador de la Selección de Costa Rica luego del fracaso en la eliminatoria y ya empiezan a sonar candidatos.

La Selección de Costa Rica se quedó sin entrenador después del fracaso de Miguel ‘Piojo’ Herrera en la pasada eliminatoria y la cadena internacional Telemundo reveló cuál sería uno de los primeros candidatos a reemplazarlo.

De acuerdo con una publicación en redes sociales de la prestigiosa televisora (dirigida al mercado hispano de Estados Unidos), el mexicano Luis Fernando Tena estaría en la mira de la Federación Costarricense de Fútbol.

“¡Costa Rica se lanza por Luis Fernando Tena!, Desde Guatemala señalan que tras el fracaso rumbo al Mundial 2026, la federación tica ya pidió su plan de trabajo y propuesta salarial, encantados con lo mostrado con los chapines en Copa Oro y Eliminatoria", indica la publicación de Telemundo, sin dar más detalles ni atribuirlo a fuentes.

Tena encabezó el también fallido proceso de la Selección de Guatemala, que al igual que Costa Rica no pudo clasificar y ni siquiera llegar al repechaje.

Los chapines nunca han participado en un Mundial y esta era su gran oportunidad, gracias a la ancha puerta de 48 países. Quedaron de terceros, detrás de Panamá y del sorprendente Surinam en el Grupo A y solo superaron a El Salvador.

La Fedefútbol anunció oficialmente la salida de Herrera el pasado jueves 20 de noviembre. Todavía permanece en estudio el puesto de director de Selecciones, ocupado por el mexicano Ignacio Hierro.

Luis Fernando Tena, aquí con la Selección de Guatemala durante la pasada Copa Oro. Ahora estaría acercándose a Costa Rica. (STEPHEN MATUREN/Getty Images via AFP)

No hay un plazo para nombrar al nuevo entrenador, aunque es probable que la dirigencia quiera aclarar primero qué pasará con el director de Selecciones antes de avanzar en la elección del director técnico.

Luis Fernando Tena tiene 67 años de edad y asumió en el 2021 las riendas de la Selección de Guatemala.