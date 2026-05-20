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¿Por qué salió Joel Campbell de Alajuelense? Carlos Vela responde en entrevista en vivo

El gerente deportivo de Alajuelense se refirió por primera vez a la decisión tomada a inicios de semana con Joel Campbell

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Por Fanny Tayver Marín
Joel Campbell vuelve a jugar con Liga Deportiva Alajuelense, recuperado de la lesión que lo tuvo fuera por cinco partidos.
Joel Campbell se convirtió en la primera salida oficial de Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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