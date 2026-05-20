¿Por qué salió Joel Campbell de Alajuelense? Carlos Vela responde en entrevista en vivo

Fue el lunes pasado cuando Liga Deportiva Alajuelense comunicó de manera oficial que Joel Campbell no continúa en el equipo.

El futbolista sigue activo en redes sociales y hasta dio a conocer una noticia importante por esa vía; pero no se refiere al final de su ciclo en la Liga. Paralelo a eso, por parte del club, sucedía lo mismo.

Sin embargo, el gerente deportivo de Alajuelense, Carlos Vela, concedió una entrevista al periodista Yashin Quesada, en el programa “Encuentro Deportivo”.

Ahí, la primera consulta que el comunicador le formuló al mexicano fue por qué se dio la salida de Joel Campbell y qué significó para el club esa toma de decisión.

“A esta altura, hablar sobre Joel siento que no me corresponde, tampoco quiero caer en una situación donde se pueda incluso considerar como una falta de respeto”, respondió Carlos Vela.

Recordó que él conoce a Joel desde hace años, porque ya habían trabajado juntos en México.

“Coincidí este año con él y sinceramente a mí solo me quedan palabras de agradecimiento para él por lo vivido en México, incluso ganamos una Concachampions juntos; y por lo que me tocó ahora este año, donde ganamos el título nacional y la Centroamericana”, mencionó Carlos Vela.

Dijo que Campbell es uno de esos jugadores con quienes es fácil llevar el día a día. De hecho, lo definió como un tipo serio, profesional y que lo ocurrido obedece simplemente a decisiones que se toman.

“Son momentos, son situaciones, pero creo que ya no aporta mucho a la conversación entrar en detalles que en este momento ya salen sobrando. Aprovecho el momento para desearle lo mejor y que estoy seguro de que él va a seguir cosechando logros y más cosas positivas para su carrera”, manifestó Carlos Vela.

Cuando le preguntaron por el rendimiento, el gerente deportivo de la Liga aseguró que no se trata solo de un futbolista en específico, porque entre enero y abril, todo el equipo como tal no cumplió las expectativas.

“Es difícil que una individualidad saque a flote cuando el tema colectivo no está funcionando bien. En ese sentido, un ejercicio muy profundo que hemos tenido no a partir de que terminó el torneo, sino a lo largo del torneo que la cosa no iba bien y la primera vuelta tan mala que dimos, que el equipo tenía que mejorar”, citó.

Según él, si eso pasaba, seguramente las individualidades con las que contaba el equipo podían aflorar.

“Fue un semestre donde ninguno, incluyéndome a mí, incluyendo al cuerpo técnico y a los jugadores, ninguno estuvo a la altura de las expectativas con respecto a lo que vivimos en el semestre anterior”, concluyó Carlos Vela.

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