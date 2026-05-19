¿Por qué Portugal convocó a 27 jugadores para el Mundial si la FIFA solo permite 26?

Portugal entregó la lista de futbolistas que llevará al Mundial 2026 y lo más llamativo no es la presencia de Cristiano Ronaldo, a sus 41 años. Eso para todos ya era un hecho.

Los focos se centraron en un detalle inusual: el seleccionador Roberto Martínez incluyó a 27 jugadores, aunque la FIFA solo permite 26 inscripciones oficiales para el torneo.

Múltiples dudas se dispararon entre los aficionados, principalmente en redes sociales; pero la explicación radica en una estrategia adoptada por el cuerpo técnico portugués para afrontar los retos logísticos y físicos de la competición.

Según las normas publicadas por la FIFA, cada selección nacional puede inscribir oficialmente entre 23 y 26 jugadores para el Mundial de 2026. En otras palabras, Portugal no estará autorizado a utilizar a sus 27 jugadores simultáneamente en el torneo.

El nombre “extra” en la lista portuguesa es el del portero Ricardo Velho. Él viajará con la delegación como una especie de reserva ante una emergencia.

Solo podrá ser incluido oficialmente si alguno de los porteros inscritos sufre una lesión antes del partido inaugural o durante la competición.

El entrenador explicó que la decisión se tomó teniendo en cuenta el desgaste que supondrá la Copa del Mundo de 2026, en tres países diferentes y requerirá largos viajes entre ciudades de Estados Unidos, Canadá y México. Aparte de eso, a Portugal le preocupan los posibles problemas físicos durante la preparación, especialmente entre los porteros.

“Para nosotros, el trabajo debe ser de alta intensidad en cada sesión de entrenamiento. Hay mucha definición involucrada y necesitamos otro portero. Sabemos que Ricardo Velho no puede estar en el banquillo, pero en dos minutos dijo que estaba listo para ayudar en lo que fuera necesario”, justificó Martínez.

Según Roberto Martínez, la convocatoria de Cristiano Ronaldo al Mundial 2026 no se discute. Él es el capitán de Portugal. (PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP)

Portugal está sembrado en el grupo K del Mundial 2026, junto a Colombia, Uzbekistán y República Democrática del Congo.

Antes de instalarse en su cuartel general de Palm Beach, en Florida, Portugal se fogueará contra Chile (6 de junio) y ante Nigeria (10 de junio).

Convocados de Portugal

Porteros: Diogo Costa, José Sa y Rui Silva más Ricardo Velho.

Defensas: Diogo Dalot, Matheus Nunes, Nelson Semedo, Joao Cancelo, Nuno Mendes, Gonçalo Inacio, Renato Veiga, Ruben Dias y Tomas Araujo.

Centrocampistas: Ruben Neves, Samu Costa, Joao Neves, Vitinha, Bruno Fernandes y Bernardo Silva.

Delanteros: Joao Felix, Francisco Trincao, Francisco Conceiçao, Pedro Neto, Rafael Leao, Gonçalo Guedes, Gonçalo Ramos y Cristiano Ronaldo.