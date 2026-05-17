La nueva mansión de Cristiano Ronaldo en Portugal expone la nueva obsesión de los millonarios por la privacidad

Expertos consideran que la nueva residencia de Cristiano Ronaldo simboliza el auge de propiedades de lujo discretas y altamente personalizadas.

La nueva mansión de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez en Cascais, Portugal, llamó la atención del mercado inmobiliario europeo por su nivel de exclusividad, privacidad y personalización. La propiedad se ubica en Quinta da Marinha, una de las zonas más reservadas del litoral portugués, y especialistas la consideran una de las residencias privadas más valiosas del país.

El inmueble se levanta sobre un terreno con vista al océano Atlántico. La casa supera los 5.000 metros cuadrados distribuidos en dos niveles. El diseño arquitectónico busca integrar los espacios internos con el paisaje costero mediante aperturas panorámicas y áreas orientadas al bienestar.

La residencia cuenta con piscinas interna y externa, spa privado, gimnasio, cine y jardines diseñados para reforzar la experiencia de privacidad.

Especialistas del sector inmobiliario señalaron que el proyecto refleja un cambio en las preferencias de compradores con alto poder adquisitivo. El mercado de lujo ahora prioriza inmuebles personalizados en ubicaciones discretas y con altos estándares de privacidad.

Así es la nueva mansión de Cristiano Ronaldo, ubicada en Cascais Portugal, ya está terminada. La residencia cuenta con ocho habitaciones, tardó más de tres años en construirse y tuvo un costo total de aproximadamente $34,5 millones de euros 💶 🏡 pic.twitter.com/9v6H32EYWn — Blue (@BlueboyCR7) January 14, 2026

El desarrollador inmobiliario Thiago Castilho explicó que las propiedades más valoradas ya no destacan solo por tamaño o precio. Indicó que existe una demanda creciente por residencias con identidad arquitectónica, integración con el entorno y niveles de personalización difíciles de replicar.

Castilho también afirmó que destinos costeros europeos como Cascais atraen compradores internacionales por factores como seguridad, discreción y calidad constructiva. Según su análisis, cuando una propiedad combina ubicación estratégica, arquitectura de autor y exclusividad territorial, adquiere un valor cercano al de una pieza de colección.

La atención sobre la mansión también reforzó el crecimiento de Portugal como destino para inversionistas internacionales interesados en residencias enfocadas en confort y privacidad. En los últimos años, empresarios, atletas y familias extranjeras aumentaron su interés por zonas costeras del país asociadas con calidad de vida y discreción.

La especialista Tamara Lorenzoni vinculó el proyecto con la tendencia del llamado lujo silencioso. Según explicó, el atractivo de este tipo de propiedades no depende únicamente del valor económico, sino de la sensación de permanencia, rareza y singularidad que transmiten.

Lorenzoni añadió que el lujo contemporáneo se aleja de la ostentación visual y se orienta hacia experiencias privadas, curaduría arquitectónica y espacios que funcionen como una extensión de la identidad de sus propietarios.

La experta también señaló que el mercado internacional vive una etapa de valorización de inmuebles concebidos como patrimonio emocional y cultural. Indicó que compradores de alto perfil buscan propiedades con sentido de pertenencia, memoria y conexión auténtica con el entorno.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.