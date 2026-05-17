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La nueva mansión de Cristiano Ronaldo en Portugal expone la nueva obsesión de los millonarios por la privacidad

La residencia que Cristiano Ronaldo construye en Cascais no solo destaca por su valor millonario

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Por O Globo / Brasil / GDA
Expertos consideran que la nueva residencia de Cristiano Ronaldo simboliza el auge de propiedades de lujo discretas y altamente personalizadas.
Expertos consideran que la nueva residencia de Cristiano Ronaldo simboliza el auge de propiedades de lujo discretas y altamente personalizadas. (FAYEZ NURELDINE/AFP)







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