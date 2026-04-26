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Esta es la dieta de Cristiano Ronaldo: el secreto de sus músculos y su alimentación

Conozca el estricto régimen de Cristiano Ronaldo revelado por su antiguo chef

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Por O Globo / Brasil / GDA
El delantero de Portugal #07 Cristiano Ronaldo (derecha) celebra tras anotar el gol de penal para el 1-2, mientras el mediocampista de Hungría #17 Callum Styles reacciona durante el partido de fútbol del grupo F de las eliminatorias europeas rumbo al Mundial 2026 entre Hungría y Portugal, el 9 de setiembre de 2025 en Budapest, Hungría. (Foto: Attila KISBENEDEK / AFP)
El exchef de Cristiano Ronaldo reveló que el astro prohíbe el azúcar y la leche animal en su dieta. (ATTILA KISBENEDEK/AFP)







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O Globo

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