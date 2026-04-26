Esta es la dieta de Cristiano Ronaldo: el secreto de sus músculos y su alimentación

El exchef de Cristiano Ronaldo reveló que el astro prohíbe el azúcar y la leche animal en su dieta.

A sus 41 años, Cristiano Ronaldo sigue desafiando las leyes de la biología con un físico que parece tallado en mármol.

El secreto no solo está en el gimnasio, sino en una disciplina alimentaria casi militar. Recientemente, su antiguo chef personal, el italiano Giorgio Barone, reveló en una entrevista con el sitio web Covers los detalles de la dieta del astro portugués.

Para Cristiano, el cuerpo es un motor de alta precisión. Según Barone, la filosofía es simple: “60% dieta y 40% entrenamiento”. Si el combustible es malo, el automóvil no rinde.

El desayuno: Empieza con aguacate, huevos y café.

Empieza con aguacate, huevos y café. La prohibición absoluta: El azúcar no existe en su mesa. “Absolutamente nada de azúcar”, enfatizó el chef.

El azúcar no existe en su mesa. “Absolutamente nada de azúcar”, enfatizó el chef. Carbohidratos inteligentes: CR7 evita el pan y la pasta. Sus carbohidratos provienen exclusivamente de los vegetales.

CR7 evita el pan y la pasta. Sus carbohidratos provienen exclusivamente de los vegetales. En el almuerzo y cena: Pollo, pescado y siempre verduras.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.