Cristiano Ronaldo compra el 25% de un equipo español

Ronaldo entra como socio del Almería con el 25% de las acciones y amplía su presencia empresarial en el fútbol español.

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo adquirió el 25% de la UD Almería, club que milita en LaLiga Hypermotion, la Segunda División de España. La operación se realizó por medio de su filial CR7 Sports Investments, según informó la compañía en un comunicado oficial.

La nota indicó que la compra representa un paso relevante en la expansión de su cartera global de inversiones. No trascendieron los términos económicos de la negociación.

La participación se integró en CR7 Sports Investments, una filial de reciente creación de CR7 SA. Esta sociedad se constituyó para consolidar y gestionar las inversiones del exdelantero del Real Madrid y el Manchester United en el sector deportivo.

El comunicado calificó la operación como una inversión estratégica. Señaló que refleja el compromiso a largo plazo de Ronaldo con la propiedad y gestión en el fútbol profesional. También la describió como un hito en su faceta de deportista, empresario e inversor.

Ronaldo destaca potencial del club andaluz

El actual jugador del Al-Nassr FC de Arabia Saudita manifestó que mantiene la ambición de contribuir al fútbol más allá del terreno de juego. Indicó que la UD Almería cuenta con bases sólidas y un claro potencial de crecimiento.

Añadió que le genera ilusión trabajar junto al equipo directivo para apoyar la próxima fase de desarrollo del club.

El presidente de la UD Almería, Mohamed Al Khereiji, expresó satisfacción por la decisión del futbolista de invertir en el club andaluz.

Señaló que Ronaldo es considerado el mejor jugador de todos los tiempos. Indicó que conoce muy bien las ligas españolas y entiende el potencial del proyecto deportivo y de la academia. Según el diario La Voz de Almería, el jerarca mantiene el sueño de fichar al astro portugués.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.