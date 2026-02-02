Cristiano Ronaldo se rebela y no juega con Al Nassr en señal de protesta interna

Ronaldo no estuvo disponible con Al Nassr por desacuerdos internos. La decisión reveló diferencias en inversión, poder político y manejo del club.

Cristiano Ronaldo decidió no estar disponible para el partido entre Al Nassr y Al Riyadh. La ausencia no respondió a una lesión ni a un tema personal. El delantero portugués tomó la decisión como acto de protesta contra la forma en que se gestiona el club dentro del proyecto del fútbol saudí.

El encuentro se disputó este lunes y generó un impacto inmediato en la liga de Arabia Saudita, acostumbrada a un entorno de poder económico sin fisuras visibles. La determinación del futbolista apuntó directamente al manejo del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita (PIF), entidad que controla varios equipos del campeonato.

Según información del diario portugués A Bola, Ronaldo rechazó la versión inicial que circuló en Arabia Saudita sobre una supuesta molestia física. El atacante no presentó lesión ni solicitó descanso. Simplemente eligió no jugar.

El gesto del portugués, quien cumple 41 años el jueves, expuso un malestar que ya existía dentro del club. El delantero mostró su descontento con el trato que recibe Al Nassr frente a otros equipos bajo el control del mismo fondo, en especial Al Hilal.

La molestia se profundizó tras el cierre del mercado de invierno. Al Nassr solo incorporó a Haydeer Abdulkareem, mediocampista iraquí de 21 años. En contraste, otros clubes reforzaron sus planillas con inversiones de mayor impacto.

Al Hilal, líder del campeonato, destinó cerca de €2.000.000 para fichar al defensor español Pablo Marí. Además, avanzó en una negociación cercana a los €30.000.000 por el delantero francés Kader Meité. El club también analizó la posible llegada de Karim Benzema, figura de Al Ittihad y excompañero de Ronaldo en el Real Madrid.

Para el delantero portugués, esta diferencia resultó inaceptable. Según el medio luso, Ronaldo consideró que el proyecto deportivo de Al Nassr perdió relevancia dentro del esquema político del fútbol saudí. La falta de inversión afectó la competitividad del equipo en una liga creada para mostrar poder global.

El conflicto no se limitó al tema de fichajes. En semanas recientes, la estructura dirigencial del club sufrió cambios relevantes. El director deportivo Simão Coutinho y el director general José Semedo, ambos portugueses y cercanos a Ronaldo, perdieron atribuciones por decisión del Consejo Directivo.

Ese recorte de poder agravó la incomodidad del capitán y reforzó una sensación de aislamiento interno.

El antecedente más directo surgió en enero. El técnico de Al Hilal, Jorge Jesus, afirmó que Al Nassr no tenía el mismo peso político que su club. Esa declaración provocó una reacción institucional y un pedido formal de sanción. El gesto de Ronaldo reforzó esa percepción dentro de la liga.

El contexto contractual añadió mayor tensión. En junio de 2025, Ronaldo renovó con Al Nassr por dos años, en medio de rumores sobre un eventual regreso a Europa antes del Mundial 2026. El acuerdo superó los $400.000.000, entre salario, primas e incentivos comerciales.

Ese contrato convirtió al portugués en una pieza central del proyecto saudí, tanto en lo deportivo como en lo comercial. Bloomberg lo incluyó en su Índice de Multimillonarios, al estimar que sus ingresos totales superaron los $1.400.000.000 a lo largo de su carrera.

Pese a ello, el éxito deportivo en Arabia Saudita continuó pendiente. Desde su llegada en 2022, Ronaldo no ganó títulos oficiales con Al Nassr. Solo celebró el Campeonato de Clubes Árabes, torneo regional sin reconocimiento oficial de la FIFA.

El contraste con su trayectoria resultó evidente. El delantero acumuló 35 títulos entre clubes y selección, con campeonatos en Portugal, Inglaterra, España e Italia. También ganó una Eurocopa y dos Nations League con Portugal.

En el plano individual, Ronaldo persiguió una marca simbólica. Suma 961 goles oficiales y quedó a 49 de alcanzar los 1.000. Esa cifra no se movió este lunes. La razón no estuvo relacionada con una lesión.

La decisión del portugués abrió un interrogante incómodo para la liga saudí. La protesta del principal emblema del proyecto expuso tensiones internas y prioridades desiguales dentro de una estructura que aún busca equilibrio entre marketing global y competitividad deportiva.

