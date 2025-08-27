¿Por qué no juega Creichel Pérez? Esta es la alineación de Alajuelense

Liga Deportiva Alajuelense juega este miércoles 27 de agosto contra Antigua de Guatemala, en la última jornada del grupo A de la Copa Centroamericana de Concacaf. Para este duelo, Óscar “Macho” Ramírez no cuenta con Creichel Pérez.

¿Qué pasó? La razón es muy distinta a la que motivó que el jueves pasado el “Macho” tuviera que correr y sacar de lista a Kenyel Michel.

En el caso de Creichel Pérez, él acumuló su segunda tarjeta amarilla en el partido contra Alianza, en El Salvador. A raíz de eso, se encuentra inhabilitado para el duelo de este miércoles en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Creichel Pérez no puede jugar este miércoles en el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Antigua, en la Copa Centroamericana de Concacaf. (Prensa Alajuelense/Fotografía)

La alineación de la Liga está conformada por Washington Ortega, Celso Borges, Aarón Suárez, Diego Campos, Alexis Gamboa, Alejandro Bran, Kenyel Michel, Rónald Matarrita, Santiago van der Putten, Fernando Piñar y Doryan Rodríguez.

El partido entre Alajuelense y Antigua comenzará a las 6:06 p. m. y la buena noticia es que ya dejó de llover y se esfumó la rayería que asustó a más de uno, cuando faltaban dos horas para el inicio del encuentro.

La Liga tiene en suplencia a Bayron Mora, Johnny Álvarez, Deylan Paz, Guillermo Villalobos, Anthony Hernández, Elián Quesada, Joel Campbell, Alberto Toril, Jeison Lucumí, Rashir Parkins, Isaac Badilla y John Paul Ruiz.

Dos horas antes del partido llovía y había rayería, pero a la hora de publicación de este artículo ya escampó.

