¿Por qué no juega Creichel Pérez? Esta es la alineación de Alajuelense

Conozca a los titulares y suplentes de Liga Deportiva Alajuelense para el juego contra Antigua, en la Copa Centroamericana de Concacaf

Por Fanny Tayver Marín

Liga Deportiva Alajuelense juega este miércoles 27 de agosto contra Antigua de Guatemala, en la última jornada del grupo A de la Copa Centroamericana de Concacaf. Para este duelo, Óscar “Macho” Ramírez no cuenta con Creichel Pérez.








AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseCopa Centroamericana de ConcacafAntigua
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

