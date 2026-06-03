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¿Por qué la generación Z no ve partidos completos? El plan de emergencia de FIFA con TikTok y Netflix para el Mundial

La FIFA aprovecha el Mundial 2026 para conquistar audiencia joven en alianza con plataformas con Netflix y TikTok

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Por AFP
Aficionados de Cabo Verde saludan a los jugadores antes de viajar al Mundial 2026.
Aficionados de Cabo Verde saludan a los jugadores antes de viajar al Mundial 2026. (PATRICK MEINHARDT/AFP)







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