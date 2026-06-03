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Menos del 30% de los estadounidenses tiene interés en el Mundial 2026

Mientras el resto del planeta cuenta los días para el inicio del Mundial 2026, en Estados Unidos el fútbol sigue siendo un asunto minoritario

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Por AFP
Este cartel promociona el Mundial 2026 en la parada del metro del World Trade Center en Nueva York.
Este cartel anuncia el Mundial 2026 en la parada del metro en el World Trade Center de Nueva York. (ANGELA WEISS/AFP)







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Mundial 2026Estados Unidos
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