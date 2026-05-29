Puro Deporte

¿Por qué la final de la Champions es más temprano este año?

Vea los motivos por los que la UEFA rompió una tradición y adelantó varias horas la final de la Champions

EscucharEscuchar
Por AFP
El delantero del PSG Khvicha Kvaratskhelia participó este viernes del entrenamiento final en Budapest antes de la final de Chamipons antes el Arsenal.
El delantero del PSG Khvicha Kvaratskhelia participó este viernes del entrenamiento final en Budapest antes de la final de Chamipons antes el Arsenal. (FRANCK FIFE/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Final Champions 2026Champions LeagueUEFAArsenalPSG
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.