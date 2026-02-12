¿Por qué Joel Campbell ya no juega 90 minutos? Carlos Vela lo explica y habla de su futuro

El contrato de Joel Campbell con Liga Deportiva Alajuelense se termina a mitad de año.

Desde que llegó a Liga Deportiva Alajuelense, los focos de atención siempre están puestos sobre Joel Campbell y este semestre no es la excepción debido a una situación particular.

A mitad de año expirará el contrato del mundialista de Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022. ¿Qué pasará? ¿Renovará con la Liga? Hoy no existe una respuesta clara para esas interrogantes.

Un dato llamativo es que en lo que va de la temporada 2025-2026, la tónica es que Joel Campbell se convirtió en una opción de cambio, o si es titular, por lo general lo relevan.

De hecho, al contemplar el semestre anterior y lo que va del actual, tan solo registra dos partidos completos.

Eso ocurrió el 30 de setiembre en Honduras, cuando Alajuelense le ganó a Motagua 1-2 en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamericana de Concacaf, en un partido donde él anotó.

Así como en el juego del 16 de octubre en el Estadio Carlos Alvarado, donde la Liga venció 1-3 a Herediano y él también marcó.

¿Qué pasa con Joel Campbell? “No hay nada relevante que decir sobre su estado de forma, creo que él viene trabajando bien en sus sesiones de entrenamiento, en sus sesiones individuales, la decisión puntual de que complete 90 minutos es 100% del director técnico y en función de las diferentes variantes con las que contamos”, expresó el gerente deportivo de Alajuelense, Carlos Vela.

Joel Campbell se concentra en el hoy con Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Esas declaraciones las brindó el mexicano en el programa 120 Minutos de Monumental, donde también habló del momento del equipo y la eliminación en el Torneo de Copa, que tiene como semifinalistas a Liberia, Saprissa, Puntarenas FC y Sporting.

Carlos Vela reiteró que “no hay nada puntual” para ver por qué Joel Campbell prácticamente no juega partidos completos.

“Es un tema táctico y son decisiones de Óscar Ramírez que va tomando a lo largo de los partidos”.

¿Y qué pasará después? Eso se verá sobre la marcha, porque de momento, no existe una decisión tomada al respecto.

“Joel tiene contrato hasta que termine este campeonato, a él le queda este semestre con contrato, no hay todavía nada definido respecto a su continuidad”, afirmó Carlos Vela.

Eso sí, el gerente deportivo de Alajuelense indicó que sí han hablado en algún momento previo y “lo charlamos abiertamente”.

“Son casos muy finos, con la jerarquía que un jugador como Campbell tiene, que se tratará con mucho respeto e iremos tomando la decisión en conjunto y también en función un poco de cómo vaya el camino”, comentó.

Añadió que, en ese sentido, “está todo hablado” y que lo que puede decir en este momento es que no es una decisión que se va a tomar a la brevedad en este mes.

“Entendiendo el riesgo que se corre, entendiendo que hoy Campbell puede firmar con otro club, pero son decisiones muy finas y que merecen mucho análisis y mucha voluntad por las dos partes. Y en este sentido hay camino todavía por charlarlo”, aseguró Carlos Vela.

En lo que va de la temporada 2025-2026, Joel Campbell ha jugado 1.331 minutos, repartidos en 28 partidos. Y en esos encuentros marcó cuatro goles y sirvió cuatro asistencias.

