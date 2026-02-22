¿Por qué fue la discusión sobre el VAR al inicio del clásico Saprissa vs. Alajuelense?

Estadio Ricardo Saprissa durante la entrada de los equipos.

El Clásico Nacional entre Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense inició sin el funcionamiento total de las cámaras del videoarbitraje (VAR).

Fueron cuatro minutos en los que el VAR no tenía en funcionamiento la cámara de la portería del manudo Washington Ortega.

A pesar de haberlo aceptado, Hernán Medford y el capitán morado Mariano Torres, se vieron notablemente molestos con las complicaciones.

En la transmisión de FUTV se apreció al árbitro central Keylor Herrera explicar a los entrenadores y capitanes lo que ocurría, una imagen poco usual cuando el pitazo inicial es es inminente En la propia transmisión informaron luego de que el fallo se había corregido.

Con 15 minutos en el juego, Saprissa lleva la ventaja 1-0 con gol del cubano Luis Paradela.