Por fin terminó la novela de las visas de la Selección de Irán para el Mundial

Alireza Jahanbakhsh y Ehsan Hajsafi, jugadores de la Selección de Irán, disputan el balón en un entrenamiento en Antalya, Turquía, donde se prepararon antes del Mundial 2026.

Estambul, Turquía. El embajador estadounidense en Turquía, Tom Barrack, confirmó este viernes en la red social X la concesión de visados a los jugadores de la selección de Irán que disputará el Mundial de Norteamérica 2026.

“Orgulloso de nuestro increíble equipo en la embajada estadounidense de Ankara por su trabajo procesando los visados para los jugadores de la selección iraní de fútbol en su camino al @FIFAWorldCup en Estados Unidos”, escribió, compartiendo una noticia sobre la concesión de los permisos para poder entrar en Estados Unidos.

“Los deportes trascienden las fronteras y deseamos dar la bienvenida a participantes y aficionados de todo el mundo”, declaró el embajador.

La selección de Irán debe volar el sábado desde Turquía a España antes de dirigirse a su campamento base en México, país que ya había emitido visados la semana pasada.

El Team Melli tendrá su campamento base en Tijuana, México, durante el Mundial de Norteamérica pero disputará sus tres partidos de la fase de grupos en Estados Unidos, dos en Los Angeles y el restante en Seattle.

Inicialmente estaba previsto que su campamento base estuviera también en Tucson, Arizona, pero tuvo que trasladarlo a México debido a la tensión entre Irán y Estados Unidos por la guerra en Oriente Medio.

Este viernes, el presidente de la Federación Iraní de fútbol había anunciado que sus jugadores ya habían entregado sus pasaportes en la embajada estadounidense en Turquía.

“Ayer (jueves) mantuve conversaciones con la FIFA sobre los visados estadounidenses. Se nos pidió entregar todos los pasaportes en la embajada de Estados Unidos en Ankara”, donde se encuentra concentrada la selección iraní, declaró Mehdi Taj.

“Creo que se expedirán todos los visados (estadounidenses) y que ya no habrá ningún problema al respecto”, agregó.

Irán jugará ante Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto en Los Ángeles y Seattle.