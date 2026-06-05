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Por fin terminó la novela de las visas de la Selección de Irán para el Mundial

La Selección de Irán tramitó sus visas en Turquía, para poder ingresar a Estados Unidos a los partidos del Mundial 2026

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Por AFP
Alireza Jahanbakhsh y Ehsan Hajsafi, jugadores de la Selección de Irán, disputan el balón en un entrenamiento en Antalya, Turquía, donde se prepararon antes del Mundial 2026.
Alireza Jahanbakhsh y Ehsan Hajsafi, jugadores de la Selección de Irán, disputan el balón en un entrenamiento en Antalya, Turquía, donde se prepararon antes del Mundial 2026. (ONER SAN/AFP)







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