¡Brutal! Vea la espectacular foto vikinga de Noruega rumbo al Mundial 2026

Parecían extintos y reaparecieron para el Mundial 2026, los vikingos fueron uno de los hitos históricos más grandes del mundo y están de regreso.

La selección de Noruega presentó su fotografía oficial de cara al Mundial de 2026 con todos sus jugadores vestidos de vikingos.

El cuadro escandinavo abrazó sus raíces y su tradición más famosa del mundo, la vikinga. En su gran postal, Noruega reunió a sus 26 seleccionados para colocarlos a la orilla del río con grandes pieles, armaduras y armas como las que usaban los originarios de las tierras escandinavas.

🔴 Los jugadores de la Selección de Noruega preparándose para su sesión de fotos vikinga antes de la Copa del Mundo 2026. pic.twitter.com/7D5J96EHR5 — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) June 5, 2026

La imagen oficial fue realizada en un fiordo cercano a Oslo y muestra a los jugadores vestidos con armaduras, escudos y armas de inspiración nórdica, acompañados por embarcaciones tradicionales que evocan a los barcos drakkar de la época de los temidos navegantes escandinavos. La campaña fue difundida en las redes oficiales de la federación bajo el lema “Norway is coming” (“Noruega está llegando”), un mensaje que busca reflejar la ilusión de un país que vuelve a disputar una Copa del Mundo después de 28 años de ausencia.

Detrás de la producción estuvo el reconocido fotógrafo escocés David Yarrow, una figura de prestigio internacional en el ámbito deportivo y documental. Según reveló el propio artista, la Federación Noruega de Fútbol se puso en contacto con él varios meses atrás por recomendación de dos de las máximas estrellas deportivas del país: el delantero Erling Haaland y el golfista Viktor Hovland. La propuesta de Yarrow fue inmediata: retratar al equipo como vikingos para ofrecer una imagen diferente a las tradicionales fotografías de presentación.

“Les dije que debían verse temibles y tener soberanía. Había un par de chicos que lucían demasiado angelicales para ser guerreros, pero lo manejamos bien” contó Yarrow en una entrevista con The New York Times.

El equipo comandado por Alexander Sorloth, Martin Odegaard y Erling Haaland arrancará su participación en la Copa del Mundo el próximo martes 16 de junio en Massachusetts. Luego de ausentarse más de 25 años en la fiesta más grande del balompié, el equipo escandinavo marcha como una de las posibles sorpresas para el verano.

El equipo nórdico se encuentra en el Grupo I, por lo que, después de su debut ante su similar de Irak, el equipo dirigido por Stale Solbakken se enfrentará a Senegal en la Jornada 2 de la Fase de Grupos y posteriormente cerrará con un partidazo ante Francia.