Puro Deporte

¡Brutal! Vea la espectacular foto vikinga de Noruega rumbo al Mundial 2026

El mensaje busca reflejar la ilusión de un país que vuelve a disputar una Copa del Mundo después de 28 años de ausencia

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Por Milton Montenegro
La seleccion de noruega poso como vikingos antes de partir al Mundial 2026
La selección de Noruega posó como vikingos antes de partir al Mundial 2026. (Cuenta X Seleccion de Noruega/Cuenta X Seleccion de Noruega)







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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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