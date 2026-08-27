Pogacar firma el triplete en la Vuelta a España y refuerza su liderato

Tadej Pogacar celebró levantando su mano tras ratificar su dominio en la Vuelta a España.

El esloveno Tadej Pogacar consolidó su liderato al frente de la Vuelta a España tras ganar este jueves la sexta etapa, en Castellón (este), en un duelo a dos con el español Enric Mas.

Pogacar, que se anotó su tercera victoria en La Vuelta, no dio ninguna opción al corredor del Movistar, que fue segundo y de paso se aupó también al segundo puesto de la general.

El belga Ramses DeBruyne entró en tercer lugar en la meta de Castellón, a 46 segundos de los dos primeros, dando paso a un puñado de favoritos.

Pogacar amplió su ventaja al frente de la general, que sigue liderando cómodamente con 3 minutos 34 segundos sobre Mas, y a 4 minutos 21 segundos de su compatriota Roglic, que ocupa el tercer cajón del podio.

El ganador de cinco Tours de Francia volvió a exhibirse en una nueva etapa, de 177,5 km, llena de puertos de montaña, que sirvió para seguir seleccionando la carrera.

El esloveno aceleró en las empinada subidas al puerto del Bartolo para dejar atrás al pelotón e ir superando progresivamente a los últimos supervivientes de la fuga del día, poniéndose por delante en un duro tramo de tierra previo a coronar el puerto.

Por detrás saltó un pequeño grupo de hombres fuertes del pelotón, con Enric Mas, Primoz Roglic, el ecuatoriano Richard Carapaz, Felix Gall o el colombiano Harold Tejada, de los que sólo el primero logró alcanzar al esloveno justo antes de la cima.

En una muestra de pundonor, Mas logró alcanzar y coronar por delante del esloveno lanzándose los dos a una rápida bajada en la que Pogacar se dio un susto, saliéndose de la carretera en una curva.

Pudo controlar su bicicleta y volver a la carrera para acabar llegando en compañía de Mas a la meta, donde volvió a imponer su superioridad.

El viernes tendrá lugar la sétima etapa de la Vuelta a España, de 149,8 km con salida en Vall D’Alba y llegada en alto en la estación de esquí de Valdelinares.

Los ciclistas volverán a tener otra complicada jornada de subidas con dos puertos de tercera categoría, dos de segunda y llegada en uno de primera, lo que podría servir para marcar algunas diferencias entre los favoritos.