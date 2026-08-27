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Pogacar firma el triplete en la Vuelta a España y refuerza su liderato

El ciclista Tadej Pogacar continúa ratificando su dominio en la Vuelta a España 2026

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Por AFP

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Tadej Pogacar celebró levantando su mano tras ratificar su dominio en la Vuelta a España.
Tadej Pogacar celebró levantando su mano tras ratificar su dominio en la Vuelta a España. (AFP/AFP)







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