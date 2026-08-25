Pogacar amarra la Vuelta a España con una exhibición en Andorra

El corredor esloveno del Team UAE Tadej Pogacar celebra su victoria en Andorra la Vella, en la cuarta etapa de la Vuelta a España 2026.

Andorra la Vella, Andorra. Tadej Pogacar tiene amarrada la Vuelta a España tras ganar este martes en solitario con una larga fuga la cuarta etapa, la primera de montaña, con salida y llegada en Andorra la Vella.

El esloveno del Team UAE se impuso con una épica escapada de 50 km en las montañas del Pirineo andorrano, llegando con 2 minutos y 39 segundos de ventaja sobre el belga Jarno Widar (Lotto) y el austríaco Felix Gall (Decathlon CMA), segundo y tercero respectivamente.

Pogacar, que ya había ganado la contrarreloj inicial el pasado sábado, dio así un golpe sobre la mesa para dejar claro que, salvo una catástrofe, es el gran favorito para llevarse la ronda española.

“Está muy bien porque ahora puedo estar tranquilo y confiado para los próximos días”, dijo el ganador de la etapa tras cruzar la meta.

El esloveno lidera la general con 3 minutos 21 segundos sobre su compatriota Primoz Roglic (Red Bull), mientras que el español Enric Mas (Movistar) se aupó a la tercera posición a 3 minutos y 32 segundos del líder.

Pogacar repitió una larga escapada en una gran vuelta, tras su hazaña en la sexta etapa del pasado Tour de Francia que ganó en el alto de Gavarnie-Gèdre tras recorrer 43 km en solitario.

Después de la dura jornada del lunes con la tormenta de granizo que obligó a anular la tercera etapa de La Vuelta, el esloveno contó con un día soleado para seguir haciendo historia del ciclismo.

Ataque en subida

El ganador de cinco Tours atacó en la dura subida a la Collada de Beixalis, el segundo puerto y el más complicado, con rampas de hasta el 14%, de los cuatro previstos en esta corta etapa de 104,8 km.

Sólo Felix Gall pudo seguirlo durante unos breves metros antes de que el esloveno fuera marchándose en solitario progresivamente hasta tener más de tres minutos de ventaja sobre sus perseguidores.

Gall aprovechó la subida el siguiente alto de Ordino, a 30 km de meta, para escaparse junto al británico Oscar Onley.

A estos dos corredores se unieron un puñado de favoritos, entre ellos el danés Mattias Skjelmose, el esloveno Primoz Roglic, el español Enric Mas o el ecuatoriano Richard Carapaz.

El grupo no pudo apenas recortar distancia con Pogacar, que cruzó la meta en solitario.

El segundo y tercer puesto se disputaron en un esprint entre los ciclistas del grupo perseguidor, en el que Widar y Gall superaron a Roglic, Onley, Mas y al estadounidense Sepp Kuss, después de que hubieran dejado atrás a Carapaz y al danés Mattias Skjelmose.

“No tenía las piernas”, dijo Carapaz tras la etapa, confiando en que “quedan etapas importantes”.

El miércoles tendrá lugar la quinta fracción de la Vuelta a España, de 173 km, entre Falset y Roquetas con una único puerto de tercera categoría.