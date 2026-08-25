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Pogacar amarra la Vuelta a España con una exhibición en Andorra

En la primera etapa de montaña el superfavorito Tadej Pogacar dio una exhibición y fortaleció su liderato de la Vuelta a España

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Por AFP
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El corredor esloveno del Team UAE Tadej Pogacar celebra su victoria en Andorra la Vella, en la cuarta etapa de la Vuelta a España 2026.
El corredor esloveno del Team UAE Tadej Pogacar celebra su victoria en Andorra la Vella, en la cuarta etapa de la Vuelta a España 2026. (ED JONES/AFP)







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