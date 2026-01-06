‘Play-off’ de la NFL: cuáles y a qué hora serán los juegos que todo aficionado espera

Los Carolina Panters abrirán los play-off de la NFL en un juego contra Los Ángeles Rams.

Tras 18 semanas de temporada regular, está todo listo para el inicio de los play-off de la NFL, donde 14 equipos lucharán por llevarse el Super Bowl LX (60); conozca cuáles son los enfrentamientos que darán inicio a esta lucha.

En la NFL, la postemporada se juega con un formato en el cual los mejores equipos de las dos conferencias (Americana y Nacional) clasifican de manera directa, mientras que las posiciones del 2 al 7 se enfrentan en la llamada “ronda de comodines”.

En cada conferencia clasifican automáticamente los cuatro campeones divisionales y los tres mejores equipos restantes de la conferencia que no ganaron su división. Debido a esto, es normal ver equipos con mejor récord que otros, clasificados en los lugares 5, 6 y 7, porque a pesar de su récord, no ganaron la división.

Los clasificados a play-off son los Denver Broncos en la Conferencia Americana y los Seattle Seahawks en la Conferencia Nacional, pues ambos equipos terminaron con un récord de 14 victorias y 3 derrotas.

En la Conferencia Americana, los clasificados fueron los siguientes equipos:

Denver Broncos (14-3) New England Patriots (14-3) Jacksonville Jaguars (13-4) Pittsburgh Steelers (10-7) Houston Texans (12-5) Buffalo Bills (12-5) Los Ángeles Chargers (11-6)

Mientras que en la Conferencia Nacional clasificaron los siguientes:

Seattle Seahawks (14-3) Chicago Bears (11-6) Philadelphia Eagles (11-6) Carolina Panthers (8-9) Los Ángeles Rams (12-5) San Francisco 49ers (12-5) Green Bay Packers (9-7)

Con esto, los primeros juegos ya están programados y comenzarán el sábado 10 de enero con dos juegos: Los Ángeles Chargers enfrentarán a los Carolina Panthers, quienes ganaron su división por primera vez en 10 años. El partido será a las 3:30 p. m. hora de Costa Rica.

El segundo y último juego del sábado será el Packers vs. Bears, este partido será a las 7:00 p. m. Los Chicago Bears dieron un salto gigante en comparación a la temporada 2024-25, donde quedaron últimos en su división y hoy son los campeones de la misma.

El domingo 11 de enero se jugarán la mayoría de partidos, comenzando con los Buffalo Bills vs. Jacksonville Jaguars, este partido se jugará las 12:00 mediodía.

Los 49s de San Francisco recibirán a los actuales campeones del Super Bowl, los Philadelphia Eagles, en el segundo juego del domingo. Los Eagles clasificaron de manera cómoda y son uno de los favoritos para ganar la Conferencia Nacional, este juego será a las 3:30 p. m.

El domingo termina con un juego entre Los Ángeles Chargers vs. los New England Patriots del candidato al MVP Drake Maye, que trae recuerdos de la era de Tom Brady.

El domingo se jugará el último juego de la ronda de comodines, se enfrentarán los Houston Texans vs. Pittsburgh Steelers, quienes se coronaron campeones de su división en el último juego de la temporada ante los Baltimore Ravens.

Los Seahawks y Broncos verán acción hasta la ronda divisional, por lo que tendrán más descanso que los demás.

El Super Bowl se disputará el 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.