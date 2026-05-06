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Piqué es suspendido seis partidos por ‘violencia leve’ contra un árbitro

El exjugador del Barcelona y ahora empresario, Gerard Piqué, fue castigado tras un incidente con un árbitro

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Por AFP
Gerard Piqué, dueño del FC Andorra, aquí durante un partido del club el pasado mes de abril.
Gerard Piqué, dueño del FC Andorra, aquí durante un partido del club el pasado mes de abril. (MARTIN SILVA COSENTINO/NurPhoto via AFP)







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