Piqué es suspendido seis partidos por ‘violencia leve’ contra un árbitro

Gerard Piqué, dueño del FC Andorra, aquí durante un partido del club el pasado mes de abril.

Andorra La Vieja, Andorra. El exjugador del Barcelona y actual propietario del FC Andorra, Gerard Piqué, fue sancionado con dos meses de suspensión y seis partidos el miércoles por “violencia leve” durante una acalorada discusión con un árbitro.

El empresario de 39 años, que se retiró como jugador en 2022, se vio envuelto en una disputa después de la derrota del Andorra por 1-0 ante el Albacete la semana pasada, en partido de la segunda división española.

El árbitro escribió en su informe tras el partido que Piqué, así como otros miembros del cuerpo técnico y de la plantilla del Andorra, se enfrentaron al equipo arbitral.

El comité disciplinario de la Federación Española de Fútbol indicó que Piqué ha sido “suspendido por dos meses por actos notorios y públicos que atentan contra la dignidad y el decoro deportivos, en base a los hechos recogidos en el acta arbitral”.

También sancionó a Piqué con “seis partidos por actos que suponen violencia leve hacia los árbitros”.

El presidente del Andorra, Ferran Vilaseca, recibió una suspensión de cuatro meses, mientras que el director deportivo, Jaume Nogués, y varios otros miembros del personal del club también fueron sancionados.

El árbitro explicó que Piqué le dijo que “se marchara escoltado para que nadie le agrediera” tras quejarse de las decisiones arbitrales tomadas durante el encuentro.

“En otro país te pegarían, pero aquí en Andorra somos un país civilizado”, añadió Piqué, según el informe.

El árbitro señaló que, después de subir al vehículo para marcharse, Nogués les dijo a los colegiados: “Espero que tengáis un accidente”.

Piqué afirmó en redes sociales la semana pasada que el club había enviado previamente una carta a la federación solicitando que el árbitro, Alonso de Ena Wolf, no arbitrara ninguno de los partidos del equipo.

La empresa del exdefensa del Barça, Kosmos, es accionista mayoritaria del FC Andorra, que ocupa el décimo puesto en la segunda categoría.